Небезпечний грудень: в останній місяць року магнітні бурі турбуватимуть українців майже щодня (календар)
Першого зимового місяця очікуються кілька сильних магнітних бур, які неодноразово обрушувалися на Землю цієї осені.
Так, найсильніші бурі очікуються 1, 12 та 16 грудня, пише nv.ua.
Бурі середньої інтенсивності, як очікується, накриють Землю 6−7, 15 та 17 грудня, а слабкі бурі — 2, 3, 8, 11, 20, 29 та 31 грудня.
Якщо слабкі бурі проходять для людей практично непомітними, то сильну активність Сонця може відчути багато хто. Це виявляється і в головних болях, і в занепаді сил, і в апатії. Особливо це позначається на людях із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними.
У таких випадках необхідно подбати про те, щоб у домашніх аптечках були потрібні ліки. У дні магнітних бур не рекомендується надмірна фізична активність. Також краще відмовитися від важкої їжі та спиртного, віддавши перевагу легким стравам та сокам. Каву та енергетики в такі дні також краще не вживати.
На метеозалежних людей також впливає зміна погоди. Так, останніми днями в Україні помітно потеплішало. Про те, яка погода чекає на українців у ці вихідні, читайте на нашому сайті.
Фото https://www.swpc.noaa.gov320
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