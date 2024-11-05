У Словаччині президент відхилив усі прохання про вступ до української армії

Якщо громадяни Словаччини хочуть легально брати участь у бойових діях на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави, заявив президент країни Петер Пеллегріні. Якщо вони будуть робити це без зазначеного дозволу, їм загрожує кримінальне переслідування. Президент відхилив усі прохання щодо вступу громадян Словаччини до української армії. За час свого перебування на посаді він офіційно отримав чотири таких звернення.

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Відомо, що один був поданий громадянином під час повноважень колишнього президента Зузани Чапутової, але його долю вирішив лише нинішній глава держави. Про це повідомили в Офісі президента Словацької Республіки, пише Teraz.

Додамо, що Пеллегріні під час президентської кампанії підтримав позицію прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення поставок зброї в Україну з державного резерву. У квітні 2024 року, коли його обрали главою держави, він заявив, що «підтримувати військовий конфлікт — це трагедія, бо це за два роки не дало жодних результатів».

Раніше повідомлялося, що у Польщі формується новий підрозділ. Це буде формування з добровольців, яке за зразком українсько-польсько-литовської бригади могло б дозволити громадянам України, які проживають у Польщі, брати участь у захисті України.

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