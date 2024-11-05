41.14 / 41.70 44.42 / 45.18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Словаччині президент відхилив усі прохання про вступ до української армії

14:20 6 листопада 2024
Президент Словаччини Петер Пеллегріні

Якщо громадяни Словаччини хочуть легально брати участь у бойових діях на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави, заявив президент країни Петер Пеллегріні. Якщо вони будуть робити це без зазначеного дозволу, їм загрожує кримінальне переслідування. Президент відхилив усі прохання щодо вступу громадян Словаччини до української армії. За час свого перебування на посаді він офіційно отримав чотири таких звернення.

Відомо, що один був поданий громадянином під час повноважень колишнього президента Зузани Чапутової, але його долю вирішив лише нинішній глава держави. Про це повідомили в Офісі президента Словацької Республіки, пише Teraz.

Додамо, що Пеллегріні під час президентської кампанії підтримав позицію прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення поставок зброї в Україну з державного резерву. У квітні 2024 року, коли його обрали главою держави, він заявив, що «підтримувати військовий конфлікт — це трагедія, бо це за два роки не дало жодних результатів».

Раніше повідомлялося, що у Польщі формується новий підрозділ. Це буде формування з добровольців, яке за зразком українсько-польсько-литовської бригади могло б дозволити громадянам України, які проживають у Польщі, брати участь у захисті України.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
116

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Гороскоп на листопад від Макса Гордєєва: Овнам — цікава подія, Близнюкам — досягнення цілей

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Лілія Ребрик

Щаслива і нещасна: Лілія Ребрик звернулася до мережі

Лопес та Аффлек

Бен Аффлек вперше за довгий час висловився про Дженніфер Лопес: актор промовив лише два слова

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту