Знижують ризик раку: чому волоські горіхи слід обов’язково додати у меню

Чи знаєте ви, що волоські горіхи з успіхом можуть замінити рибу у вашому раціоні? Обидва продукти містять поліненасичені жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину та мають антикоагулянтні властивості. Всього 3 горіхи покривають добову потребу в омега-3 кислотах. Вони також містять L-аргінін, речовину, яка впливає на розширення коронарних судин. Тому їх варто їсти профілактично і при захворюваннях серця, пише сайт Poradnik Zdrowie.

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Поліненасичені жирні кислоти і рослинні стерини, якими багаті волоські горіхи, благотворно впливають на кровоносну систему — знижують рівень шкідливого холестерину, мають протизапальні властивості, знижують в'язкість крові і схильність до утворення тромбів.

Вчені все ще досліджують, але вже відомо, що фенольна і елагова кислоти мають протиракові властивості - зв'язують і нейтралізують канцерогенні речовини. І те й інше міститься у волоських горіхах. Волоські горіхи багатші мінеральними речовинами, ніж фундук. Завдяки великій кількості фосфору, який благотворно впливає на роботу мозку, горіхи рекомендують вживати школярам.

Вони також є хорошим джерелом заліза, кальцію, калію, магнію та цинку. Вітамін Е, яким вони багаті, благотворно впливає на шкіру, а В6 бере участь в утворенні антитіл і еритроцитів. Також горіхи рекомендують вагітним жінкам, оскільки вони містять фолієву кислоту, необхідну для правильного розвитку плоду. Олія, віджата з волоських горіхів, має подібні переваги, ідеально підходить для використання в холодному вигляді, наприклад, в салатах.

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Велика кількість дубильних речовин і сполук, що володіють антибактеріальними властивостями, роблять настій з листя волоського горіха відмінним засобом для боротьби з підвищеною пітливістю, особливо стоп. Але в ньому можна не тільки парити ноги, а й додавати його у ванну — настій заспокійливо діє на шкіру і знімає різного роду подразнення.

Завдяки вмісту цинку та речовин з антибактеріальними та в’яжучими властивостями екстракт волоського горіха можна знайти в багатьох кремах і масках для жирної та схильної до вугрів шкіри. Але не тільки в них, адже в косметиці, призначеній для зрілої шкіри, використовуються вітаміни А і Е з горіхів і коензим Q10, які борються з вільними радикалами, утримують воду в клітинах шкіри, надають їй енергії і стимулюють процеси оновлення.

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Сильні бактерицидні властивості волоських горіхів діють проти стрептококів, стафілококів, бактерій черевного тифу, а фунгіцидні, протизапальні та детоксикаційні властивості дуже допомагають при шлунково-кишкових катарах, отруєннях і бактеріальних діареях. При цьому виді шлункових захворювань можна використовувати відвар листя або домашню настоянку зелених горіхів. Вона також може бути корисною у боротьбі зі шлунково-кишковими паразитами.

Завдяки великій кількості фосфору волоські горіхи мають значний вплив на ефективність розумових процесів і особливо рекомендовані студентам. Благотворно на роботу мозку також впливають мідь і марганець, а також ліноленова кислота — поліненасичений жир, з якого в організмі виробляються кислоти омега-3, які є одним з основних «будівельних цеглинок» клітин мозку.

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Нагадаємо, як правильно сушити волоські горіхи.

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