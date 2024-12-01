Фахівці з гадання на картах Таро розповіли, що чекає людей на тижні з 2 грудня по 8 грудня, а також склали прогноз на перший день зими, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Колесо Фортуни

Козерогам сьогоднішній день принесе важливі можливості. Не треба боятися ризикувати, оскільки сьогодні доля буде прихильною до них.

ВОДОЛІЙ — Смерть

Водоліям сьогоднішній день надає шанс залишити позаду те, що більше не приносить їм радості. Слід пам'ятати, що зміни завжди ведуть до розвитку.

РИБИ — Туз Мечів

Рибам потрібно бути відкритими до нових ідей та довіряти своїм думкам. Цей день сприятливий для початку нових проєктів та реалізації давніх задумів.

РЕКЛАМА

ОВЕН — П'ятірка Жезлів

Овнів чекає непросте випробування, що вимагає максимального докладання зусиль. Їм не треба боятися ризикувати.

ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця

Тельців чекає спокій та гармонія. Їм слід утриматися від поспішних дій. Сьогодні краще зосередитися на роздумах та плануванні.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЮКИ — Місяць

У Близнюків сьогоднішній день може бути повний сумнівів, проте вони призведуть до важливих відкриттів. Їм важливо уникати поспішних рішень та дослухатися до своєї інтуїції.

РАК — Мир

Ракам сьогоднішній день подарує почуття задоволення від досягнутих успіхів. День буде наповнений гармонією та відчуттям внутрішнього балансу.

РЕКЛАМА

ЛЕВ — Паж Кубків

Леви сьогодні зможуть насолодитися приємними моментами у спілкуванні та розкрити свій творчий потенціал. Також цей день буде сприятливим для романтичних зустрічей та дружніх зустрічей.

ДІВА — Сімка Мечів

Дівам потрібно бути обережними, тому що в їхньому колі спілкування можливо є люди, які намагаються маніпулювати ними. Їм знадобиться хитрість та вміння знаходити нестандартні рішення.

ТЕРЕЗИ — Четвірка Мечів

Терезам потрібно відкласти важливі справи і зосередитися на своєму емоційному стані. Сьогоднішній день відмінно підійде для того, щоб перезавантажитись та переглянути свої пріоритети.

СКОРПІОН — Закохані

Скорпіонам сьогоднішній день обіцяє бути романтичним та насиченим приємними емоціями. Їм слід насолоджуватися моментами щастя та уникати конфліктів.

СТРІЛЕЦЬ — Король Денаріїв

Стрільці сьогодні зможуть вирішити важливі фінансові питання чи отримати довгоочікуваний прибуток. День підходить для планування та зміцнення своїх позицій.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на перший день зими, а також розказували, чого очікувати від молодика в поєднанні зі «зловіщою зіркою» Антарес.

20

Читайте нас у Facebook