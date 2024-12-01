Найкращий бомбардир в історії збірної Грузії вийшов на барикади у Тбілісі (фото)

Знаменитий грузинський футболіст, найкращий бомбардир в історії збірної країни 51-річний Шота Арвеладзе, який минулого року зіграв у лондонському благодійному матчі на підтримку України, приєднався до протестувальників у Тбілісі, вийшовши на барикади, повідомляє Georgian Footy.

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«Після того, що сталося вчора ввечері, я просто не міг сидіти спокійно і не приєднатися до наших людей, щоб висловити свій протест», — заявив Шота Арвеладзе.

Нагадаємо, що 28 листопада прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС. А в ніч на 30 листопада грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, що зібралися на проспекті Руставелі у Тбілісі (поліція затримала 107 протестувальників).

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Нагадаємо, що за роки кар'єри нападник Шота Арвеладзе, який забив у 60 матчах за збірну Грузії 26 м'ячів, виступав за тбіліське «Динамо», турецький «Трабзонспор», голландські «Аякс» та АЗ, шотландський «Рейнджерс», а також іспанський «Леванте» .

Після завершення кар'єри форвард працював помічником легендарного тренера Луї ван Гала в АЗ (Нідерланди), а потім очолював турецькі «Кайсеріспор», «Касимпашу», «Фатіх Карагюмрюк», «Трабзонспор», ізраїльський «Маккабі» (Тель-Авів), узбекський «Пахтакор» та англійський «Халл Сіті».

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Торік Шота Арвеладзе грав разом із Михайлом Мудриком у Лондоні в благодійному матчі на підтримку України

До речі, висловив підтримку своєму народу і лідер нинішньої збірної Грузії Хвіча Кварацхелія, який виступає за італійський «Наполі».

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«Я стежу за подіями, що відбуваються в країні, і хочу висловити свою думку та позицію як громадянин, — написав Хвіча Кварацхелія в Instagram. — Бажання і воля грузинського народу — йти європейським шляхом, це наш історичний вибір, єдино правильний вибір, і відхилятися від цього шляху не можна. Ця країна належить народу, і ніхто не стоїть вище за волю народу.

Мені боляче за мою країну, за мій народ, боляче та емоційно дивитися відео, які поширюються. Зупиніть насильство та агресію. Сьогодні Грузія як ніколи заслуговує бути в Європі".

Хвіча Кварацхелія

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда київського «Динамо» та збірної Грузії Каха Каладзе не підтримав санкції проти росії.

Фото ФК «Пахтакор», UNITED24, uefa.com

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