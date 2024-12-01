Як повісити різдвяний вінок на двері: є варіанти без свердління

Прикрашати оселю до зимових свят — це не лише наряджати ялинку. Все частіше ми обираємо і вуличні новорічні прикраси, такі як світлові гірлянди, садові фігурки або їх зменшені варіанти, а також віночки, що прикрашають вхідні двері. Повісити вінок на двері може бути проблемою, якщо ви не хочете свердлити або забивати в нього цвяхи, пише видання Ppolki.

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Одним зі способів повісити вінок на двері є використання спеціальних самоклейних гачків. Гачки стають все більш популярними та доступними в багатьох магазинах. Найчастіше вони прозорі, що робить їх практично непомітними.

Перш ніж повісити вінок, зачекайте один день після прикріплення гачка — краще триматиметься. Після свята його можна відклеїти — сліду не залишиться. Самоклейний гачок також можна прикріпити до скла у дверях.

Щоб на дверях не звисала стрічка або шнурок, ви можете вибрати невидимий шнурок. Прикріпіть вінок до одного кінця, а з іншого зав’яжіть петельку. У верхній край дверей вставте шпильку, попередньо протягнувши петельку з волосіні. Такий спосіб кріплення вінка до дверей підійде не в кожному випадку. Переконайтеся, що в двері можна проштовхнути шпильку.

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Також ви можете повісити другий вінок на двері з протилежної сторони — як противагу. Таким чином ви прикрасите як внутрішню частину будинку, так і зовнішню сторону дверей.

Щоб вінок щільно був притиснутий до дверей, можливо, доведеться відрізати кілька смужок скотчу. Монтажна стрічка буде непомітна, повністю прихована під вінком, і не пошкодить двері при демонтажі. Щоб не пошкодити вінок, приклеюйте скотч не до декорацій, а до каркаса вінка.

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Ви також можете повісити вінок на двері, використовуючи 2 довші стрічки. Щоб вони були менш помітні, використовуйте ті, що підходять за кольором до дверей. Просто складіть їх навпіл і прив’яжіть до вінка, а інший кінець зачепіть за кут дверей. Виконайте те ж саме з другою стрічкою.

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