Вночі 1 грудня був молодик, наступного дня земляни, які мешкають у південній півкулі, мали можливість спостерігати за піком метеоритного потоку Фінікід, а 5 грудня Місяць, що вже зростає, підійде близько до Венери.

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Як пише space.com, в цей день Місяць і Венера матимуть однакове пряме сходження. Супутник Землі, освітлений лише на 14%, сяятиме дуже близько до Венери. Ця планета також буде дуже яскравою, як і у січні, і у лютому наступного року.

Найкраще цю пару можна буде спостерігати о 18:00. Звісно, якщо дозволять погодні умови.

Нагадаємо, що у вересні земляни могли спостерігати місячне затемнення — друге та останнє в поточному року. А у жовтні — за кометою A3 (також відома як Tsuchinshan-ATLAS). Вона унікальна тим, що перетинає внутрішню частину Сонячної системи приблизно раз на 80 000 років.

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Також цієї осені був коридор затемнень — проміжок між місячним та сонячним затемненням, який зазвичай триває близько двох тижнів.

Фото Pixabay

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