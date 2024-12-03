Смачна ідея для святкового столу: готуємо філе свинини із грибами

Смачна святкова страва не обов’язково має бути складною. Є швидкі та прості рецепти, які гарантовано вийдуть і не вимагатимуть від вас двох годин на кухні. Ця страва — саме така, пише видання Koch-mit.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: 600 г філе свинини

400 г печериць

1 цибулина

2 гілочки розмарину

2 гілочки петрушки

1 ст. л борошна

100 мл білого вина (сухого)

100 мл овочевого бульйону

200 мл вершків

сіль

перець

Оливкова олія для смаження

Приготування:

Спочатку знімаємо зі свинячого філе зайвий жир. Потім промийте м’ясо під холодною проточною водою та обсушіть його кухонним рушником. Тепер наріжте шматочками приблизно з великий палець і приправте сіллю та перцем.

РЕКЛАМА

Очищені гриби наріжте скибочками. Цибулю наріжте дрібними кубиками.

Також вимийте розмарин і петрушку й обсушіть. Всю петрушку і половину розмарину дрібно наріжте. Решту розмарину просто наріжте грубими шматочками, щоб потім можна було прикрасити свиняче філе.

РЕКЛАМА

Розігрійте олію у великій сковороді. Обсмажте всі шматочки філе по черзі приблизно по 2 хвилини з двох сторін. Готове філе свинини вийміть і відкладіть.

Потім обсмажте гриби й цибулю в жирі зі свинячого філе, посолити і поперчити. Як тільки гриби добре обсмажаться, присипте їх борошном і ненадовго пропарте. Потім деглазуйте все вином і бульйоном. Ненадовго доведіть суміш до кипіння та додайте вершки. Приправте соус сіллю, перцем і додайте дрібно нарізану зелень. Соус готовий.

РЕКЛАМА

Тепер додайте шматочки філе до грибів у вершковому соусі. Потім помістіть на деко і поставте все в розігріту до 180 °C духовку на 25 хвилин. Після приготування вийміть з духовки та подавайте, прикрасивши розмарином.

Подавайте з картоплею, рисом або багетом.

Готуйте також страву з автентичної української кухні — пісну пасулю по-закарпатськи.

А дієтологиня Світлана Фус поділилася рецептом сирного кексу, який не додаватиме вам кілограмів.

74

Читайте нас у Facebook