Смачна ідея для святкового столу: готуємо філе свинини із грибами
Смачна святкова страва не обов’язково має бути складною. Є швидкі та прості рецепти, які гарантовано вийдуть і не вимагатимуть від вас двох годин на кухні. Ця страва — саме така, пише видання Koch-mit.
Складники:
- 600 г філе свинини
- 400 г печериць
- 1 цибулина
- 2 гілочки розмарину
- 2 гілочки петрушки
- 1 ст. л борошна
- 100 мл білого вина (сухого)
- 100 мл овочевого бульйону
- 200 мл вершків
- сіль
- перець
- Оливкова олія для смаження
Приготування:
Спочатку знімаємо зі свинячого філе зайвий жир. Потім промийте м’ясо під холодною проточною водою та обсушіть його кухонним рушником. Тепер наріжте шматочками приблизно з великий палець і приправте сіллю та перцем.
Очищені гриби наріжте скибочками. Цибулю наріжте дрібними кубиками.
Також вимийте розмарин і петрушку й обсушіть. Всю петрушку і половину розмарину дрібно наріжте. Решту розмарину просто наріжте грубими шматочками, щоб потім можна було прикрасити свиняче філе.
Розігрійте олію у великій сковороді. Обсмажте всі шматочки філе по черзі приблизно по 2 хвилини з двох сторін. Готове філе свинини вийміть і відкладіть.
Потім обсмажте гриби й цибулю в жирі зі свинячого філе, посолити і поперчити. Як тільки гриби добре обсмажаться, присипте їх борошном і ненадовго пропарте. Потім деглазуйте все вином і бульйоном. Ненадовго доведіть суміш до кипіння та додайте вершки. Приправте соус сіллю, перцем і додайте дрібно нарізану зелень. Соус готовий.
Тепер додайте шматочки філе до грибів у вершковому соусі. Потім помістіть на деко і поставте все в розігріту до 180 °C духовку на 25 хвилин. Після приготування вийміть з духовки та подавайте, прикрасивши розмарином.
Подавайте з картоплею, рисом або багетом.
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