Краще, ніж лобіо: готуємо пісну пасулю по-закарпатськи

Автентична українська кухня містить в собі чимало цікавих страв, і не завжди під час їх приготування використовується м’ясо. Посту, зокрема й різдвяного, в давнину дотримувалися суворо, тому й готували в цей час поживні, але пісні страви.

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На YouTube-каналі «Кухня як релакс» нагадали про одну з таких страв, що походить із західної України, а саме із Закарпаття.

Знайомтесь, це українське лобіо — пасуля дзьобачка (від слова дзобати. тобто клювати)

Природньо, що головною складовою страви є квасоля.

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Необхідні продукти:

2 склянки сушеної квасолі

3−4 ст л олії

1 велика цибулина

пучок зелені

2−3 зубчики часнику

150 мл домашнього соусу (або суміш аджики та томатної пасти)

150 мл відвару з квасолі

пів ч л солі

пів ч л хмелі-сунелі

пів ч л меленого перцю

1 ст л базиліку

1 ч л коріандру

Приготування

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Квасолю замочуємо звечора, цей процес розм'якшує боби і суттєво зменшує тривалість варіння. Поки вариться квасоля, підготуємо прянощі.

Соус можна зробити томатним, а можна — на основі болгарського перцю (у Закарпатті його дуже полюбляють). Якщо ж у вас його немає — змішайте аджику і томатну пасту у пропорції 50:50.

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Квасолю відварюємо до готовності, але воду, в якій вона варилася, не зливаємо, цей відвар ще знадобиться.

Велику цибулину подрібнюємо, також подібну процедуру проводимо із зеленню. Підійде все: кріп, петрушка, базилік (але якщо додатково будете брати свіжий базилік, тоді сушений вже не додавайте).

На розігріту пательню наливаємо 3−4 столові ложки олії і викладаємо будемо смажити цибулю — вона має бути апетитного золотистого кольору.

Додаємо прянощі, аби вони під дією теплової обробки максимально розкриють свої аромати. Вливаємо соус, а за 1−2 хвилини — вливаємо відвар з квасолі.

І от тепер у всю ту ароматну юшку потрібно викласти квасолю. А оскільки вона попередньо вже відварена до готовності, то нам потрібно зовсім небагато часу, аби квасоля увібрала в себе всі смаки та аромати соусу, в якому тушкується.

Додаємо подрібнений часник і чекаємо на випаровування зайвої вологи.

Подаємо ароматну, поживну та смачну українську страву до столу.

«Квасоля в українській кухні була колись дуже затребуваною: пиріжки із солодкою квасолевою начинкою були колись дуже популярні, а класичне поєднання квасолі та грибів, а ще й коли зі сушеними, — то була неодмінна страва до Святвечора». - нагадує авторка каналу.

А до такої квасолі радимо приготувати гордість волинян — смідинську капусту, присмачену огірковим розсолом, олією, часником або ж заправлену цибулею.

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