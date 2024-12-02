Краще, ніж лобіо: готуємо пісну пасулю по-закарпатськи
Автентична українська кухня містить в собі чимало цікавих страв, і не завжди під час їх приготування використовується м’ясо. Посту, зокрема й різдвяного, в давнину дотримувалися суворо, тому й готували в цей час поживні, але пісні страви.
На YouTube-каналі «Кухня як релакс» нагадали про одну з таких страв, що походить із західної України, а саме із Закарпаття.
Знайомтесь, це українське лобіо — пасуля дзьобачка (від слова дзобати. тобто клювати)
Природньо, що головною складовою страви є квасоля.
Необхідні продукти:
- 2 склянки сушеної квасолі
- 3−4 ст л олії
- 1 велика цибулина
- пучок зелені
- 2−3 зубчики часнику
- 150 мл домашнього соусу (або суміш аджики та томатної пасти)
- 150 мл відвару з квасолі
- пів ч л солі
- пів ч л хмелі-сунелі
- пів ч л меленого перцю
- 1 ст л базиліку
- 1 ч л коріандру
Приготування
Квасолю замочуємо звечора, цей процес розм'якшує боби і суттєво зменшує тривалість варіння. Поки вариться квасоля, підготуємо прянощі.
Соус можна зробити томатним, а можна — на основі болгарського перцю (у Закарпатті його дуже полюбляють). Якщо ж у вас його немає — змішайте аджику і томатну пасту у пропорції 50:50.
Квасолю відварюємо до готовності, але воду, в якій вона варилася, не зливаємо, цей відвар ще знадобиться.
Велику цибулину подрібнюємо, також подібну процедуру проводимо із зеленню. Підійде все: кріп, петрушка, базилік (але якщо додатково будете брати свіжий базилік, тоді сушений вже не додавайте).
На розігріту пательню наливаємо 3−4 столові ложки олії і викладаємо будемо смажити цибулю — вона має бути апетитного золотистого кольору.
Додаємо прянощі, аби вони під дією теплової обробки максимально розкриють свої аромати. Вливаємо соус, а за 1−2 хвилини — вливаємо відвар з квасолі.
І от тепер у всю ту ароматну юшку потрібно викласти квасолю. А оскільки вона попередньо вже відварена до готовності, то нам потрібно зовсім небагато часу, аби квасоля увібрала в себе всі смаки та аромати соусу, в якому тушкується.
Додаємо подрібнений часник і чекаємо на випаровування зайвої вологи.
Подаємо ароматну, поживну та смачну українську страву до столу.
«Квасоля в українській кухні була колись дуже затребуваною: пиріжки із солодкою квасолевою начинкою були колись дуже популярні, а класичне поєднання квасолі та грибів, а ще й коли зі сушеними, — то була неодмінна страва до Святвечора». - нагадує авторка каналу.
А до такої квасолі радимо приготувати гордість волинян — смідинську капусту, присмачену огірковим розсолом, олією, часником або ж заправлену цибулею.56
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