Сирні кекси від дієтологині Світлани Фус: їжте і худніть одночасно

Дієтолоиня Світлана Фус, яка раніше пояснювала, які мають бути інгредієнти корисного бутерооброду, поділилася рецептом сирного кексу, який не додаватиме вам кілограмів.

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«Як же приємно снідати таким сирним кексом і отримувати подвійне задоволення — від смаку та усвідомлення того, що їси та худнеш одночасно!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Сир кисломолочний — 200−250 г;

Сир моцарела — 50 г;

Помідор — 1 шт.;

Болгарський перець — 1 шт.;

Яйце — 2 шт.;

Зелень — невеликий пучок;

За бажанням — трохи солі, червоного перцю, щіпка соди.

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Приготування: РЕКЛАМА Сир змішати з яйцями, подрібненими помідором, болгарським перцем і зеленню.

Натерти сир на тертці, додати до сирної маси. Посолити, додати спеції та добре перемішати.

Розкласти у форми для кексів, випікати 20−25 хв при 200 градусах.

За бажанням прикрасити сметаною чи зеленню.

Раніше дієтологиня ділилася рецептом запіканки «Крупник», яка може бути як солоною, так і солодкою. Вона запропонувала приготувати її з кисломолочним сиром та курагою.

Фото — скріншот

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