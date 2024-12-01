Сирні кекси від дієтологині Світлани Фус: їжте і худніть одночасно
Дієтолоиня Світлана Фус, яка раніше пояснювала, які мають бути інгредієнти корисного бутерооброду, поділилася рецептом сирного кексу, який не додаватиме вам кілограмів.
«Як же приємно снідати таким сирним кексом і отримувати подвійне задоволення — від смаку та усвідомлення того, що їси та худнеш одночасно!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 200−250 г;
- Сир моцарела — 50 г;
- Помідор — 1 шт.;
- Болгарський перець — 1 шт.;
- Яйце — 2 шт.;
- Зелень — невеликий пучок;
- За бажанням — трохи солі, червоного перцю, щіпка соди.
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Приготування:
- Сир змішати з яйцями, подрібненими помідором, болгарським перцем і зеленню.
- Натерти сир на тертці, додати до сирної маси. Посолити, додати спеції та добре перемішати.
- Розкласти у форми для кексів, випікати 20−25 хв при 200 градусах.
- За бажанням прикрасити сметаною чи зеленню.
Раніше дієтологиня ділилася рецептом запіканки «Крупник», яка може бути як солоною, так і солодкою. Вона запропонувала приготувати її з кисломолочним сиром та курагою.
Фото — скріншот84
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