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Сирні кекси від дієтологині Світлани Фус: їжте і худніть одночасно

18:12 1 грудня 2024
сирні кекси

Дієтолоиня Світлана Фус, яка раніше пояснювала, які мають бути інгредієнти корисного бутерооброду, поділилася рецептом сирного кексу, який не додаватиме вам кілограмів.

«Як же приємно снідати таким сирним кексом і отримувати подвійне задоволення — від смаку та усвідомлення того, що їси та худнеш одночасно!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 200−250 г;
  • Сир моцарела — 50 г;
  • Помідор — 1 шт.;
  • Болгарський перець — 1 шт.;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Зелень — невеликий пучок;
  • За бажанням — трохи солі, червоного перцю, щіпка соди.

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Приготування:

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  • Сир змішати з яйцями, подрібненими помідором, болгарським перцем і зеленню.
  • Натерти сир на тертці, додати до сирної маси. Посолити, додати спеції та добре перемішати.
  • Розкласти у форми для кексів, випікати 20−25 хв при 200 градусах.
  • За бажанням прикрасити сметаною чи зеленню.

Раніше дієтологиня ділилася рецептом запіканки «Крупник», яка може бути як солоною, так і солодкою. Вона запропонувала приготувати її з кисломолочним сиром та курагою.

Фото — скріншот

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