Зростання тарифів не допомогло: чи варто чекати нового подорожчання електроенергії

У той час, як частина споживачів змушені сидіти без електроенергії через обстріли окупантів, підвищення тарифів на світло для населення показало свою неефективність. Енергокомпанії не тільки не змогли поліпшити енергопостачання українців, а й не принесли до держбюджету грошей, чим, зокрема, аргументувалося зростання з 1 липня тарифу на електроенергію з 2,64 до 4,32 грн. за 1 кВт/год.

ВІДЕО ДНЯ

Про це заявляє народний депутат України Ярослав Железняк. Політик нагадав, що цим подорожчанням обіцяли принести до держбюджету кілька мільярдів гривень від НАК «Енергоатом».

«Енергоатом» (не без допомоги Міненерго) протягує через уряд свій новий фінплан, де чистий прибуток за весь рік буде всього 394 млн грн. Ви запитаєте: «А як так? Куди ж поділися гроші від підвищення тарифів? Це ж менше навіть на початку року планувалося ще до підвищення!!! А відповідь проста, „Енергоатом“ організував собі переоцінку активів і ось усе, на папері гроші зникли. І підняття тарифів теж нічого не принесло», — зазначає народний депутат.

На його думку, з таким самим успіхом можна тарифи підняти вдвічі, все одно гроші залишаться в «Енергоатома», а не потраплять до держбюджету, зазначає політик. Щоправда у Національному банку України вважають, що зростання тарифів не слід очікувати раніше 2026-го року. Однак так вважають не всі.

РЕКЛАМА

Наприклад, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко впевнений, що зростання тарифів на електроенергію станеться вже навесні-влітку 2025-го. Сам тариф може зрости за різними підрахунками до 9−11 гривень за кіловат залежно від регіону.

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook