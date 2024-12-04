Цей відтінок створить відчуття зимової казки: секрети використання в новорічному декорі

Зимові свята асоціюються з іскристим снігом на землі та на деревах і морозними візерунками на вікнах. Якщо ви хочете створити відчуття новорічної казки у своїй оселі, використовуйте декор у модному, на думку експертів Pantone, відтінку Starlight Blue.

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Як саме? Прикрасьте кулями в ніжно-блакитному морозному відтінку білу або засніжену ялинку. Також додайте бурульки та сніжинки.

Модний відтінок також асоціюється із зимовим небом, тому чудово поєднується з відтінками хмар — білосніжним, приглушено-рожевим, перлинно-сірим. Також він має гарний вигляд у тандемі зі сріблястим декором.

Така ялинка матиме ідеальний вигляд в інтер'єрі в скандинавському стилі, а також у джапанді (поєднання елементів скандинавського і японського стилю).

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Модний відтінок також використовуйте у сервіруванні столу - наприклад, скатертині та серветках. Затишку додадуть плед і подушки в білому і ніжно-блакитному відтінках. За бажання можна включити в тріо і м'ятний відтінок, який асоціюється з хвоєю.

Декоруючи інтер'єр, фантазуйте. Головний критерій — відчуття комфорту та затишку.

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Нагадаємо про топ-5 подарунків у стилі «Затишне Різдво». Ці ідеї прийнятні для будь-якого бюджету.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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