Не віримо: мережа відреагувала на зізнання Melovin

Популярний співак Melovin, який отримав премію «Музвар» у категорії найактивніший фан-клуб, спровокував своїх шанувальниць світлиною. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав фото поцілунку зі співачкою Ассоль. Нагадаємо, нещодавно у пари вийшов дует. Пізніше артист виклав і відео, на якому Ассоль на запитання, якого вона очікує подарунку від святого Миколая, показує на Melovin.

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«А що ти хочеш отримати від святого Миколая?» — запитав мережу артист.

Але шувальники співака скептично поставилися до новини.

«Ну не віримо, що це кохання, більше на піар схоже, ну чесно», — написали у коментарях.

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Багато хто написав, що на свята бажає тільки перемоги та здоровʼя близьким.

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«На зараз тільки одне бажання, це перемога, і щоб наші хлопці і дівчата могли бути вдома з родинами», — поділилися думками.

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Раніше співак розкрив свою дієту.

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