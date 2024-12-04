Фокстрот розширив сервіс з обслуговування нечуючих покупців до 30 магазинів

Наприкінці листопада 2024 року компанія розширила перелік магазинів, в яких підключено сервіс «Безбар'єрний Фокстрот», для обслуговування нечуючих покупців. Зокрема, збільшили покриття послугою у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі і в Харкові. Це вдалося реалізувати в рамках партнерства з ГО «Громадський рух «Соціальна Єдність», а також — завдяки готовності персоналу і технічному вдосконаленню магазинів. Як результат, масштабування послуги забезпечить рівність і доступність до товарів та сервісів мережі Фокстрот для людей, які спілкуються жестовою мовою.

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Сервіс працює в реальному часі. У магазинах встановлено планшет з інстальованим програмним забезпеченням та QR-коди для виклику онлайн перекладача жестової мови. На сайті Foxtrot.ua підключено веб-віджет «Вушко» для одночасного зв’язку з оператором контакт-центру і перекладачем жестовою мовою (ЖМ).

У магазинах встановлено планшет з програмним забезпеченням та QR-коди для виклику онлайн перекладача жестової мови

«Ми прагнемо забезпечити всім клієнтам рівні можливості для комфортного шопінгу, тому постійно вдосконалюємо наші сервіси та процеси. Збільшення масштабу дії сервісу перекладача ЖМ саме в магазинах — це стратегічне завдання нашої компанії в рамках соціальної відповідальності. Це однозначно є підтвердженням того, що ми налаштовані активно і розвиваємося в напрямку безбар’єрності постійно. Також продовжуємо співпрацювати з громадськими організаціями, які допомагають адаптувати робочі процеси для забезпечення інклюзивності», — розповідає Леся Нікуліна, керівниця відділу торгового маркетингу компанії, кураторка та ініціаторка проєкту «Безбар'єрний Фокстрот».

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Зазначимо, що в 2023 році у партнерстві з ГО «Громадський рух «Соціальна єдність», Фокстрот запустив сервіс комунікації з нечуючими покупцями через онлайн-перекладачів жестової мови. Цей проєкт отримав назву «Безбар'єрний Фокстрот» і став першим подібним на ринку.

Крім того, у вересні 2024 року компанія реалізувала нововведення — інтеграцію електронного посвідчення нечуючої людини, DEAF ID, в програму лояльності. Завдяки цьому клієнти з таким посвідченням можуть оперативно отримувати знижки та спеціальні пропозиції. Також DEAF ID усуває потребу у наданні документів і пояснень під час покупок, роблячи процес максимально комфортним і швидким.

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Ще однією важливою ініціативою є титрування рекламних роликів жестовою мовою, що дозволяє ще ширшій аудиторії знайомитися з новинами компанії.

Варто відзначити, що цієї Чорної п’ятниці послуга з обслуговування нечуючих покупців жестовою мовою користувалася підвищеним попитом, в тому числі — при оформленні техніки в кредит.

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Довідка. З 2021 року Фокстрот є учасником спільноти «Бізнес без бар’єрів», яка об’єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців. Також це перший в Україні бізнес (2023−2024 рр), який ініціював, інвестував у запуск і реалізацію сервіс комунікації з покупцями з порушенням слуху Connect PRO, Connect QR і Connect Web, а саме — із залученням онлайн-перекладача жестової мови безпосередньо в торговій залі та на сайті Foxtort.ua.

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