Фокстрот розширив сервіс з обслуговування нечуючих покупців до 30 магазинів
Наприкінці листопада 2024 року компанія розширила перелік магазинів, в яких підключено сервіс «Безбар'єрний Фокстрот», для обслуговування нечуючих покупців. Зокрема, збільшили покриття послугою у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі і в Харкові. Це вдалося реалізувати в рамках партнерства з ГО «Громадський рух «Соціальна Єдність», а також — завдяки готовності персоналу і технічному вдосконаленню магазинів. Як результат, масштабування послуги забезпечить рівність і доступність до товарів та сервісів мережі Фокстрот для людей, які спілкуються жестовою мовою.
Сервіс працює в реальному часі. У магазинах встановлено планшет з інстальованим програмним забезпеченням та QR-коди для виклику онлайн перекладача жестової мови. На сайті Foxtrot.ua підключено веб-віджет «Вушко» для одночасного зв’язку з оператором контакт-центру і перекладачем жестовою мовою (ЖМ).
«Ми прагнемо забезпечити всім клієнтам рівні можливості для комфортного шопінгу, тому постійно вдосконалюємо наші сервіси та процеси. Збільшення масштабу дії сервісу перекладача ЖМ саме в магазинах — це стратегічне завдання нашої компанії в рамках соціальної відповідальності. Це однозначно є підтвердженням того, що ми налаштовані активно і розвиваємося в напрямку безбар’єрності постійно. Також продовжуємо співпрацювати з громадськими організаціями, які допомагають адаптувати робочі процеси для забезпечення інклюзивності», — розповідає Леся Нікуліна, керівниця відділу торгового маркетингу компанії, кураторка та ініціаторка проєкту «Безбар'єрний Фокстрот».
Зазначимо, що в 2023 році у партнерстві з ГО «Громадський рух «Соціальна єдність», Фокстрот запустив сервіс комунікації з нечуючими покупцями через онлайн-перекладачів жестової мови. Цей проєкт отримав назву «Безбар'єрний Фокстрот» і став першим подібним на ринку.
Крім того, у вересні 2024 року компанія реалізувала нововведення — інтеграцію електронного посвідчення нечуючої людини, DEAF ID, в програму лояльності. Завдяки цьому клієнти з таким посвідченням можуть оперативно отримувати знижки та спеціальні пропозиції. Також DEAF ID усуває потребу у наданні документів і пояснень під час покупок, роблячи процес максимально комфортним і швидким.
Ще однією важливою ініціативою є титрування рекламних роликів жестовою мовою, що дозволяє ще ширшій аудиторії знайомитися з новинами компанії.
Варто відзначити, що цієї Чорної п’ятниці послуга з обслуговування нечуючих покупців жестовою мовою користувалася підвищеним попитом, в тому числі — при оформленні техніки в кредит.
Довідка. З 2021 року Фокстрот є учасником спільноти «Бізнес без бар’єрів», яка об’єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців. Також це перший в Україні бізнес (2023−2024 рр), який ініціював, інвестував у запуск і реалізацію сервіс комунікації з покупцями з порушенням слуху Connect PRO, Connect QR і Connect Web, а саме — із залученням онлайн-перекладача жестової мови безпосередньо в торговій залі та на сайті Foxtort.ua.57
Читайте нас у Facebook