Під час окупації не покинув ні місто, ні людей: росіяни закатували у полоні мера Дніпрорудного

Наприкінці листопада на підконтрольну уряду територію України було повернуто тіла 502 полеглих оборонців. Серед загиблих було тіло міського голову міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва, якого російські окупанти закатували у полоні.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він нагадав, що Дніпрорудне росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову — Євгена Матвєєва. 2 роки й 8 місяців він перебував у полоні в окупантів та був закатованим.

«Євген Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував», — зазначив Федоров.

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Чоловіка, який жив та працював на своїй землі, закатували.

«Немає слів, аби висловити весь біль від втрати. В нас немає часу на зволікання. Щодня росія чинить терор із нашими людьми — справжніми патріотами», — додав Федоров.

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Нагадаємо, у жовтні відбувся 58-й обмін полоненими. Додому повернулися 95 військовослужбовців, серед яких були й ті, яких вже встигли «засудити» на території країни-агресорки. Перед цим Червоний Хрест допоміг повернути тіла 500 захисників України.

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