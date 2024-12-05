Чи можна відмовитися від участі у програмі «Національний кешбек» і як це зробити

Програму «Національний кешбек» запустили на початку осені цього року, але й досі в професійній сфері тривают дискусії щодо одного з пунктів умов участі в ній. Він стосується дозволу розкриття банківської таємниці третій особі, яка отримуватиме доступ до всіх операцій за рахунками учасника програми. У той же час засновник «Монобанку» Олег Гороховський зазначав, що такий пункт є лише в договорі з «ПриватБанком».

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В самому «Приваті» заявляють про «перекручуванням умов важливої для держави ініціативи „Національний кешбек“, що розповсюджуються певними очільниками на фінансовому ринку».

«Українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку „Національний кешбек“. „ПриватБанк“, як і всі учасники програми „Національний кешбек“, передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів… Будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються», — стверджують у фінансовій інституції.

Громадяни, які надали банкам такий дозвіл, можуть відкликати його, відмовившися надалі брати участь у програмі «Національний кешбек». Як пояснюють novyny.live, це можна зробити як дистанційно, так і особисто, звернувшися до банку, в якому була відкрита відповідна картка.

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Зокрема, в «ПриватБанку» це можна зробити онлайн, скориставшись сервісом «Приват24», через який подають відповідну заявку. А клієнтам «Монобанку» потрібно зателефонувати до служби підтримки за номером 0800 205 205. Аби відмовитися від картки «Національний кешбек», клієнти «А-банку» мають зателефонувати за номером 7776, або відвідати фінустанову.

Нагадаємо, що до участі в програмі «Національний кешбек» прив'язали й отримання зимової допомоги українцям у розмірі тисячі гривень на кожного члена родини. Заявку на отримання грошей можуть подавати лише ті, хто оформив собі «кешбеківску» картку.

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Фото з відкритих джерел

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