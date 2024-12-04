Чи брати «тисячу Зеленського» та національний кешбек: з'явилася інформація про серйозні недоліки у програмах

У той час як з 1 грудня запустили програму «тисяча Зеленського», а в «Дії» з'явився «Національний кешбек», серйозний резонанс викликала інформація про проблеми, які може викликати участь українців в обох президентських ініціативах. Йдеться про згоду на розкриття банківської таємниці, що дозволить владі контролювати усі доходи та витрати українців.

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Так, як повідомляє на своєму Telegram-каналі засновник Монобанку Олег Гороховський, при відкритті банківської картки для нарахування «Національного кешбеку» у «Приватбанку», клієнт у договорі дає дозвіл на розкриття банківської таємниці про операції за своїми рахунками. Причому, як стверджує банкір, такий пункт у договорі є лише у «Приватбанку».

Колишній народний депутат України Володимир Ар'єв стверджує, що:

приєднатися до програми Cashback можна лише за наявності дозволу на передачу даних про всі покупки;

у постанові Кабінету Міністрів № 952 від 20.08.2024 р. про Національний кешбек чітко зазначено умову — вказувати номери поточних рахунків для «аналізу» та давати дозвіл на переведення відомостей про платіжні операції з карток;

р. про Національний кешбек чітко зазначено умову — вказувати номери поточних рахунків для «аналізу» та давати дозвіл на переведення відомостей про платіжні операції з карток; при підписанні договору, запропонованого «Приватбанком» для відкриття рахунку, ви даєте дозвіл на повний контроль усіх своїх видатків та добровільно розкриваєте банківську таємницю держорганам.

Як резюмує політик, погодившись стати учасником програми «Національного кешбеку», українці фактично надають державі повний контроль над своїми грошима за тисячу гривень. Якщо вони на це погоджуються, то можуть підписувати договір. Якщо ж у планах учасника програми взяти 1000 гривень, щоб задонатити її ЗСУ чи волонтерам, то було б простіше гроші з Нацпрограми через бюджет напряму відправити на потреби оборони.

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«На мій погляд, кешбек недостатньо впорався із завданням взяти громадян під повний фінансовий контроль. Тоді у Зеленського і придумали цю тисячу — гарантована „шара“, на яку багато хто клюне. А на „технічні“ деталі ніхто уваги не зверне, ще й подякують» , — наголошує політик.

Раніше повідомляли про те, що на думку народного депутата від «Слуги народу», заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк, президентські програми мають на меті просто порахувати кількість українців .

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