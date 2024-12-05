Як очистити блендер за лічені хвилини: це не так складно, як здається

Якщо ви регулярно готуєте смузі на сніданок або супи чи соуси на вечерю, ваш блендер, ймовірно, виконує багато роботи. Ретельне очищення та просушування глека блендера після кожного використання є важливим, щоб він залишався чистим і добре працював. Але робити більш глибоке очищення теж необхідно час від часу, пише Southern Living.

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Варто глибоко очищати блендер після кожних 3−4 використань або раз на тиждень, якщо він використовується щодня або майже щодня. І якщо ви змішали щось, що важко очистити, розбиранням деяких частин, щоб дістатися до тих закутків і тріщин, ви заощадите час у довгостроковій перспективі.

Якщо будь-яка частина блендера не повністю висохла, а ви вже поставили його у шафу або на кухонну стільницю, там можуть оселитися бактерії та цвіль. Це може призвести до появи неприємного запаху та навіть зміни кольору страв, а також ризику для здоров’я.

Використовуйте суміш оцту, харчової соди та води. Харчова сода допомагає відчищати та видаляти складні залишки, а оцет допомагає їх розщеплювати.

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Нерідкі випадки, коли в блендері з’являються запахи навіть після звичайного миття. Тому наріжте лимон, додайте приблизно півсклянки теплої води та змішуйте у блендері протягом 20−30 секунд, потім викиньте та промийте.

Інший варіант боротьби з неприємними запахами — використовувати харчову соду, змішану з теплою водою, і блендувати цю рідину протягом кількох хвилин.

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