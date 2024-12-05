ЗМІ знайшли підтвердження фіктивної броні журналіста-розслідувача Опанасенка

ЗМІ знайшли підтвердження інформації, що бронювання від армії відомого журналіста-розслідувача Максима Опанасенка у ТОВ «Євро Таннелс» є фіктивним, а працевлаштування — формальним задля отримання броні.

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Зокрема, в розпорядженні ЗМІ опинилося повідомлення цієї компанії про бронювання Опанасенка, надане йому, як менеджеру звʼязків з громадськістю, починаючи з 14 червня 2024 року.

«Фактично Опанасенко не працює у цьому ТОВ, а лише числиться там фіктивно, щоб отримати бронювання. Опитані працівники компанії повідомили, що жодного разу не зустрічали Опанасенка в своєму офісі на вулиці Предславинській у Києві», — пише «Закон і бізнес».

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Також стало відомо, що журналіст протягом двох років повномасштабної війни не оновлював свої дані у ТЦК. І зробив це лише у травні 2024 року, після того, як набрав чинності закон про кримінальну відповідальність за неоновлення даних. Саме тоді Опанасенка вперше поставили на військовий облік, присвоївши військове звання «солдат».

Власником «Євро Таннелс» є колишній працівник податкової служби Борис Загальський. А сама ТОВ спеціалізується на продажі дронів для державних структур. Активи компанії за останній рік зросли до 83 млн грн, а чистий прибуток, зароблений на державних контрактах у 2023 році, сягнув 35 млн грн.

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Наразі жодних коментарів від самого Опанасенка не було.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, від армії ухиляються також очільник фундації «DEJURE» Михайло Жернаков, Орест Рудий, чоловік співзасновниці ЦПК Дарії Каленюк, головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, головний редактор руху «Чесно» Олександр Саліженко, журналіст Юрій Ніколов та інші.

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А щодо керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна ДБР розслідує низку кримінальних справ: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

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