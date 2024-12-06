Новорічний салат: порційна подача вразить ваших гостей

Новий рік уже не за горами. А ви вирішили, які салати готуватимете? Якщо збираєтесь запросити гостей, спробуйте зробити щось оригінальне. Але щоб страва вдалася, краще спробувати хоч раз приготувати ласощі напередодні.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом новорічного салату, що подається порційно, поділилася кулінарка Елла Іванова.

Новорічний порційний салат 2 буряки

Сіль

1 чайна ложка майонезу

7−8 г желатину

40 г води

2 картоплі

2 моркви

1 оселедець

Зелена цибуля або червона цибулина

Майонез

Додати желатин у воду, перемішати, дати постояти. Розпускаємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Найголовніше, щоб він не закипів.

Перемішуємо з натертим відвареним буряком й сіллю та невеликою кількістю майонезу. Розподіляємо по формам, створюючи як би «дно» та «бортики». Потім поміщаємо туди трохи натертої відвареної картоплі. Покриваємо сіточкою із майонезу. Додаємо дрібно нарізаний оселедець, цибулю і трохи майонезу. Покриваємо натертою відвареною морквою. Накриваємо плівкою та поміщаємо в холодильник на кілька годин.

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Для прикраси можна використовувати зелень, яйце, зелену цибулю. Подаємо порційно.

І смачного!

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Радимо приготувати також на свята дуже смачні мариновані грибочки. Крім того, ще не пізно приготувати різдвяний штолен — за цим рецептом він вийде у кожної господині.

Фото з альбому Елли Іванової

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