Тренд — подарунки у декорі новорічного інтер'єру: ці ідеї варто взяти на замітку

Напевно вже зараз ви почали готувати подарунки для рідних, друзів та колег. Звичайно, дуже важливо подарувати їх у гарній упаковці — яскравих барвистих пакетах чи коробках із бантами.

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А доки справа дійде до дарування, прикрасьте цими подарунками свій інтер'єр. Вони створять по-справжньому святкову атмосферу.

Великі коробки та пакети можна розмістити біля основи ялинки. А маленькі — на полицях зі святковими композиціями. А зовсім мініатюрні можна підвісити на ялинові гілки.

Якщо ви живете у приватному будинку або у дворівневій квартирі, прикрасьте подарунковими коробками сходи.

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До речі, коли ви вручите подарунки рідним та близьким, то, ймовірно, отримаєте у відповідь, тому тимчасово спорожнілі місця знову заповняться.

Купуючи подарунок для дорогих вам людей, вибирайте для нього найкраще упакування з усього, що можете собі дозволити. Адже споглядання заповітної коробки, а потім її розпаковування може принести не менше задоволення, ніж подарунок.

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До речі, цього року зимова піжама є хітом серед новорічних подарунків для родичів та близьких друзів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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