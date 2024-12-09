Подумали, що цукерки: діти отруїлися щурячою отрутою на шкільному ярмарку в Кропивницькому

Черговий випадок отруєння дітей солодощами зафіксували в Кіровоградській області. Якщо раніше в столиці трьох дітей шпиталізували після того, як вони скуштували «гуманітарний шоколад» з канабісом, то в Кропивницькому причиною отруєння стала щуряча отрута в «цукерках».

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Як повідомляють в ГУНП Кіровоградської області, допомога лікарів знадобилася першокласникам однієї зі шкіл обласного центру.

З'ясувалося, що діти відвідували шкільний ярмарок, на який приносили різноманітрі смаколики, а дорослі — ще й речі, необхідні для військових на передовій. У тому числі й отруту від щурів в окопах.

В поліції повідомили, що наразі з'ясовується, як отрута могла попасти до дітей. Розпочалося досудове розслідування за за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

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Тим часом «Суспільне» уточнює, що на лікарняних ліжках опинилися п'ятеро учнів ліцею «Європейська освіта». За словами директора обласної дитячої лікарні Василя Хорощака, постраждалим зробили промивання шлунку, їхній стан медики наразі оцінюють як нормальний. Сьогодні їх мають виписати з лікарні.

Мама одного з постраждалих у соцмережах розповіла, що отрута не була додана до солодощів — це були пакетики, а діти подумали, що то були різнокольорові цукерки та поласували ними. Жінка обурюється тим, що організатори ярмарку не контролювали, що саме викладається для продажу.

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Інша жінка написала, що її син-першокласник спитав у педагога-організаторки про пакетик і, почувши відповідь, що це цукерки, купив його. «Син відкрив пакунок, думав, що це якісь бубочки. Насипав собі, діти інші побачили, що щось яскраве, думали цукерки, попросили, їх було четверо. Всі разом скуштували. Одні сказали, що спробували, їм не сподобалось і виплюнули, інші ковтнули», — розповіла журналістам Вікторія Загребельна.

Жінка написала заяву в поліцію. За її словами, організатори ярмарку та адміністрація учбового закладу запевняють, що отруту на столи не викладали. Але син показував фотографію, на який видно, що «цукерки» лежать біля печива.

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«Він з'їв 10 зернин, а, зі слів лікаря, смертельна доза для дитини була б 9 грамів саме отрути, 10 цих зернят — це міліграми. Добре, що ми швидко звернулись і їм промили шлунки», — додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно на Тернопільщині сталася трагедія — до лікарні потрапили діти з багатодітної родини з отруєнням грибами. Дорослий чоловік та двоє маленьких дітей померли.

Фото Pixabay

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