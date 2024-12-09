У росії заявили про передачу тіл полонених з Іл-76, що розбився, але в Україні сумніваються

Уповноважена з прав людини росії Тетяна Москалькова заявила, що країна-агресор передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Про це повідомляє пропагандистське агенство «РИА Новости».

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що рф передала тіла, але вони потребують додаткової ідентифікації.

«Щодо заяв російської сторони про передачу тіл українських захисників, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака ІЛ-76. Під час останніх репатріаційних заходів до України з держави агресора передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації. Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у лютому тодішній секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених не було на борту російського літака Іл-76, який впав в районі Бєлгорода (рф).

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«Чи були там наші полонені? Я вам точно можу сказати — ні… Якщо би це відбулося, то, повірте, біологічного матеріалу було би в такій кількості, вони (росіяни. — Авт.) обов'язково би цим скористувалися, вони обов'язково все це би зафільмували. І то поле було би все червоне від крові», — сказав Данілов.

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