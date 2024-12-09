Рада скасовує вимогу до вузів подавати до ТЦК списки студентів

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт № 12076, який передбачає скасування обов’язків органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку подавати до відповідних ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Законопроєкт було розроблено Кабінетом міністрів України.

ВІДЕО ДНЯ

Цей документ покладає відповідальність за подання до ТЦК відомостей про себе на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв+ або ж прийти особисто до ТЦК. В іншому випадку він повинен буде сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Згідно з законопроєктом, щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» шляхом:

• проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;

• особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін вирішив відраховувати студентів із вишів за відмову проходити військову підготовку.

Також юристи пояснили, чи законно виші «здають» відрахованих студентів ТЦК.

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook