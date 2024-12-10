«Будемо лупати цю скелю»: генерал Віктор Назаров про підготовку військових, цивільних та ветеранів до кризових ситуацій

Російська агресія це не лише загиблі та поранені люди, окуповані території, зруйновані долі, житло, енергетика, підприємства, а й безліч проблем від дефіциту кадрів на виробництвах до неможливості нормально виспатися через постійні тривоги. І хоча ми вже набули не аби якого досвіду за ці одинадцять років війни й навіть намагаємося ці проблеми якось розв’язувати, все одно їх кількість, на жаль, не меншає. Ба більше, аналітики попереджають, що після завершення гарячої фази нам доведеться стикнутися з новими викликами та загрозами.

ВІДЕО ДНЯ

Що мають зробити держава, суспільство, фахівці, громадські організації, небайдужі громадяни, щоб підготувати кожного з нас до надскладних нинішніх та майбутніх випробувань, щоб країна вийшла з цього жаху з найменшими втратами, щоб ми нарешті згуртувалися і пройшли цей шлях гідно та разом, допомогаючи один одному? На ці та інші питання шукали відповіді науковці, аналітики, політики, дипломати, чиновники, військові, лікарі, яких 9 грудня запросили на міжнародний конгрес, тема якого звучала так — «Готовність HR (військові, цивільні, ветерани) до кризових ситуацій та військових викликів: проблеми, досвід, перспективи».

Захід організувала недержавна організація IAHRR (Міжнародний альянс готовності HR до військових викликів). Керівники IAHRR це: генеральна директорка Ірина Тарасова (радник головнокомандувача Збройних Сил України у 2023−2024 роках); директор зі стратегічного аналізу і розвитку генерал-майор запасу Віктор Назаров (радник головнокомандувача ЗСУ у 2021−2024 роках); директор з інновацій генерал-майор запасу Володимир Коваль (заступник начальника Генерального штабу ЗСУ у 2021−2024 роках). Вони постійно підкреслювали, що налаштовані працювати на середню та довгострокову перспективу, що діяти краще на випередження, й що треба об’єднувати різновекторні зусилля заради швидкого реагування на кризиси.

Рівень експертів та спікерів заходу був найвищим: два колишніх прем’єр-міністра — Анатолій Кинах та Юрій Єхануров, заступник міністра оборони Сергій Мельник, директорка департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабміну Ольга Горбаньова, генерал-майор армії США у відставці, співзасновник благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukrtaine Девід Лоуренс Гранж, генерал-лейтенант СБУ у відставці Василь Крутов, командувач Об’єднаних сил ЗСУ у 2020−2024 роках Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв, заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір, командувач ОК «Північ» у 2021−2023 роках Герой України генерал-майор Віктор Ніколюк, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, ректори та викладачі вишів, інженери-конструктори, керівники підприємств, народні депутати й т.д.

РЕКЛАМА

Обговорення відбувалося на трьох дискусійних панелях: «Уроки і висновки з досвіду війни», «Психологічна підтримка (підготовка, відновлення, реабілітація) HR», «Лідерство».

Якщо коротко про враження, скажу одне: ми навіть не уявляєм, скільки задач треба вирішувати негайно — від відновлення ментального здоров’я нації (звісно, що особливої уваги потребують військові) до розвитку лідерських якостей керівників, від адаптації нормативно-правової бази для переходу ветеранів до цивільного життя до стратегії залучення та утримання людських ресурсів в силах оборони, від автоматизації процесів управління військами та зброєю до захисту об’єктів критичної інфраструктури (мова про сучасні технології кібернетичного та інженерного захисту).

РЕКЛАМА

Підсумки конгресу «ФАКТАМ» по-військовому чітко прокоментував Віктор Назаров: «Головне завдання проєктів IAHRR — попередити й мінімізувати людські втрати. Для цього мають об’єднати зусилля державні та недержавні вітчизняні й закордонні інституції. Крім того, нам є що запропонувати партнерам, оскільки за роки війни попри всі труднощі в Україні є чимало напрацювань у різних сферах. Висновок один — ми будемо лупати цю скелю. Іншого виходу просто немає й наша команда це добре усвідомлює. У нас дуже потужний потенціал — це найкращі фахівці з досвідом. Тому будемо реалізовувати все, що запланували.

А Ірина Тарасова у фінальній промові сказала: «Ми повинні перейти від поверхової оцінки до глибокого розуміння стратегій, які дійсно працюють та приносять конкретні результати у кризових ситуаціях. Нехай цей захід стане початком ери співпраці, платформою взаємодопомоги й солідарності в зоні нашого впливу та відповідальності. Де спільна готовність, там надійний мир. Коли мова йде про людські життя, згаяний час — це завжди зруйновані або втрачені назавжди життя».

РЕКЛАМА

Нагадаємо такж, що раніше «ФАКТИ» писали про те, що українські волонтери створили прилад «Око» для стеження за ворогом.

19

Читайте нас у Facebook