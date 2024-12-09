Потужна система, яка рятувала б життя нашим воїнам: українські волонтери створили прилад «Око» для стеження за ворогом

Волонтер з Кременчука Олександр Колотієвський разом з друзями-однодумцями розробив прилад «Око» для українських захисників, який вже довів свою спроможність рятувати життя нашим бійцям на фронті. За його допомогою можна спостерігати за ворогами, коригувати артилерійський вогонь на відстані до десяти кілометрів. Оснащений він підзорною трубою з 16-кратним збільшенням та електронним мікроскопом, який підсилює зображення у 1600 разів. Український прилад є аналогом російського «Муром М», який коштує близько 50 тисяч доларів. За словами волонтера, щотижня вони могли б збирати десять штук «Око», але бракує фінансування. Для цього подали відповідну заявку до державної структури, яка відповідає за цей напрямок. Втім, вже пів року чекають на відповідь. Втім, поки хтось думає, цими приладами могли б врятувати тисячі життів і збільшити ефективність ведення бойових дій з російськими військами.

Аналогічний російський прилад коштує 50 тисяч доларів США

— Сам я інженер-механік з досвідом роботи в промисловості, за плечима якого — винахід в галузі електротехніки та більше десятка втілених рацпропозицій. Від початку повномасштабного вторгнення моя родина взялася допомагати ЗСУ: купували авто, каски, бронежилети, паливно-мастильні матеріали та все, що потрібно було військовим. Але гроші мають погану властивість закінчуватись, — розповів «ФАКТАМ» Олександр Колотієвський. — Тоді перейшли на виготовлення окопних свічок. За минулу зиму виготовлено й відправлено на фронт 13 216 штук. При передачі вище перерахованого відбувалося спілкування з воїнами, в якому червоною ниткою проходила одна тема: «200-ті» та «300-ті» часто виникають від появи воїна в зоні ураження, при спостереженні чи переміщенні без чіткого розуміння, де знаходиться ворог. Безпілотні системи дорогі та швидко знищуються. Тому наша команда вирішила розробити прилад для дистанційного відеоспостереження по дротах довжиною 150 метрів. За аналог взяли рашистський прилад «Муром-М», який коштує 50 тисяч доларів США.

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— Нічого собі. Досить дорого. Як проходив процес створення?

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— Звісно, таких коштів на комплектуючі не було, тому почали шукати варіанти зменшення собівартості. По механічній частині управління приладом по дротах вдалося досягти на відстань до 300 метрів. А відеосигнал — лише 100 метрів. Та завдяки втіленням нових технологій стабільний відеосигнал передавався до 200 метрів, що дало можливість встановлювати прилад на пагорбі, у приміщенні або на вертикальній площині (стовп, дерево), а воїну на відстані понад 100 метрів ховатися в укритті, бути захищеним від ураження, але при цьому спостерігати за ворогом на відстані до 6 кілометрів, а в горизонті — до 8 кілометрів. Це дає можливість не залежати від роботи РЕБів, коригувати вогонь артилерії, мінометів, снайперів, спостерігати за переміщенням ворога до 6 км. Прилад працює при температурі від +60 до -15 градусів Цельсія, налаштування за принципом «підключив і користуйся». Рівень захисту від вологи — ІP66, тобто «Око» витримує будь-який дощ. Маскувальна сітка захищає прилад. Встановити прилад можна за 2−3 кілометри від лінії розмежування й при цьому бачити на 3−4 кілометри вглиб ворожої території. Тобто основна задача — зберегти життя воїна — була виконана в базовій моделі. Наступним етапом покращення роботи є встановлення направленого прослуховуючого пристрою, що дає можливість прослуховування розмов в окопах рашистів. І вишенькою на торті є встановлення одноплатного комп'ютера з відповідною програмою, що дає можливість приладу автоматично переміщуватися в горизонтальній та вертикальній площині та у випадку зміни рельєфу (появи техніки або піхоти) подавати звуковий сигнал. Зараз збираємо кошти для встановлення тепловізора, що дасть можливість цілодобово контролювати рух рашистів. Вся розробка зайняла більше року часу. Одинадцять приладів безкоштовно передані воїнам, з яких три — «на експорт» під Курськ. Наша команда могла б виробляти їх на порядок більше при наявності фінансування.

«Око» витримує будь-який дощ. Маскувальна сітка захищає прилад", - розповів волонтер

«Що вигідніше державі — дати зарплату трьом експертам чи витрачати мільйони на лікування наших захисників і втрачати життя бійців?»

— Чи намагалися звертатися до держустанов, щоб розв'язати це питання й зробити виробництво «Ока» масштабнішим?

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— Так. На місцевому рівні, крім «Молодці. Цікаво. Слава Україні!», більше нічого. Іншої підтримки не було. А в Києві було створено на базі Генштабу, Міноборони, Мінфіну й такого подібного структуру «Браве» для допомоги в розробці корисних для ЗСУ приладів, куди я й звернувся. Понад пів року розглядали заявку, при цьому по два рази вимагали інформацію, яка не передбачена положенням «Браве». Свою затримку в розгляді мотивували тим, що їхні три експерти та наглядова рада працюють на безоплатній основі. Як результат, за всіма оцінками ми набрали максимальну кількість балів, але без пояснення причин було відмовлено у виділенні гранду на виготовлення 12 приладів. А тепер порахуємо. На це листування з «Браве» витрачено часу, якого б вистачило на виготовлення трьох приладів, що реально зберегло б життя не одному десятку захисників, не рахуючи поранених, та точніше б скорегувало вогонь артилерії, снайперів і, як результат, збільшило б кількість знищених окупантів. Так що вигідніше державі — дати зарплату трьом експертам, щоб вони швидше виконували свою роботу, чи витрачати мільйони на лікування наших захисників і, не дай Боже, втрачати життя бійців? Недарма мої колеги з Європи кажуть: «В тебе є два шляхи. Міфічний — це надія на допомогу держустанов, і реалістичний — допомога гуманоїдів з іншої галактики». Але не все так песимістично… Реальну допомогу надають керівники підприємств міста Кременчука, навчальних закладів, сім'я Володимира Гринька з Польщі, сім'я Віктора Павлійчука, сім'я Володимира Машошина, керівник військового музею Володимир Поляков і багато небайдужих українців. В першу чергу парафіяни церков ПЦУ, зазвичай це жінки, в яких чоловіки, діти, онуки служать в лавах ЗСУ.

— Хто входить до вашої команди винахідників?

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— Крім мене, керівника проєкту, над винаходом «Ока» працюють: мій помічник Олег Коваль, освіта вища, інженер-механік, керівник благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Всі Свої», професіонали в програмуванні та електротехніці, добровільні помічники, які є спеціалістами в царині електроніки, механіки, оптики. Прізвища цих спеціалістів сьогодні не можу оприлюднити зі зрозумілих причин. Всі ми сподіваємося, що разом зможемо пробити стіну байдужості та бюрократії й добитися виділення фінансування для серійного виготовлення наших приладів. Бо наша основна мета — не заробити кошти на наших винаходах, а допомогти нашим Збройним силам скоріше здобути Перемогу з найменшими втратами. Зараз у нас в роботі 15 приладів «Око», на які дуже чекають наші захисники…

На такі прилади дуже чекають наші захисники

Ветеран війни Валерій Орел, який має чималий досвід служби у зоні АТО та вже під час повномасштабної війни, переконаний: такі прилади, як «Око», дуже потрібні на передовій.

— Закордонні аналоги оптичних і спостережних приладів досить дорогі, тому нереальні в закупівлі на фронт і в тих кількостях, яких потрібно захисникам. «Око» — потужна система спостереження, роздільна здатність приладу — 1920*1440, вона дозволяє бачити чітку картинку навіть на великих моніторах, — каже він «ФАКТАМ». — Маючи невелику вагу, а це 3 кілограми без кабелю, прилад є чудовим варіантом як переносний мобільний пункт спостереження. Його можуть використовувати розвідувальні групи та артилерійські підрозділи для коригування вогню. Крім того, прилад допоможе снайперу виконати завдання з ліквідації поставленої цілі. Дальність спостерігання приладу становить до 10 кілометрів, це забезпечує захист особового складу й військової техніки.

Для тих, хто хоче фінансово підтримати виробництво «Ока»:

МБФ «ВСІ СВОЇ». Код отримувача — 44 774 268, рахунок ІВАN: 683 052 990 000 026 048 570 327 040, Назва банку: «Приватбанк»

Раніше колишній військовий розповів «ФАКТАМ» про власне виробництво безпілотників, за допомогою яких вдалося знищити найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив».

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