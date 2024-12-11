«А чи бачили ви колись, щоб сніговики грали в теніс?» — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
Напевно, кожен із нас колись ліпив сніговика. Сніговик — один із найпопулярніших образів у зимовій святковій галереї. Він є персонажем різних казок. Особливо відома казка Ганса Крістіана Андерсена «Сніговик», у якій розповідається про сніговика, що романтизує піч, яку бачить у вікні, і мріє про зустріч з нею. Це неймовірно цікава філософська казка, яку варто перечитати.
Дуже популярним став і англійський анімаційний фільм «Сніговик», знятий у 1982 році по однойменній дитячій книзі Раймонда Бріггса. Щороку цей мультфільм показують у Великій Британії по телевізору напередодні Різдва. Він про те, як хлопчик ліпить зі снігу сніговика, а вночі сніговик оживає. Малюк запрошує його до будинку та показує йому, як живуть люди, а сніговик бере його у подорож, і вони мандрують над світом. Вранці хлопчик виявляє, що сніговик розтанув на сонці, однак на згадку про фантастичну нічну мандрівку у хлопчика залишається подарований Санта Клаусом, з яким він познайомився під час нічної прогулянки, шарф.
А кілька років назад відома австралійська співачка Сіа подарувала прихильникам свого таланту хіт «Сніговик», відеоверсія якого на YouTube має більше ніж 300 мільйонів переглядів.
Та сьогодні мова піде про сніговиків у вітчизняній порцеляні. І, повірте, вони теж дуже колоритні.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила-Карпінська-Романюк розповіла про найцікавіші вітчизняні фарфорові роботи, у яких втілені образи сніговика.
«Взимку 1494 у Флоренції був сильний снігопад. Правитель замовив Мікеланджело виліпити снігову статую»
- Неодмінним атрибутом новорічного свята є сніговик, якого так люблять ліпити діти не тільки в Україні, а й по всьому світі, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — У давнину ліплення сніговиків було популярним заняттям навіть серед знатних персон. Взимку 1494 у Флоренції був дуже сильний снігопад. Правитель П'єро ді Медічі замовив Мікеланджело виліпити снігову статую. Художник виконав прохання, але, на жаль, жодних відомостей про те, якою була ця статуя, не збереглося.
— Сам факт цікавий.
- Так. У деяких країнах сніговиків зазвичай роблять із трьох снігових куль, у інших віддають перевагу двом сферам. Ніс сніговика створюють з морквини, проте іноді і з кукурудзи. Зверніть увагу, що і головні убори у сніговиків різні. У багатьох країнах 18 січня відзначають Всесвітній день сніговика. Ініціював це свято німецький колекціонер Корнеліус Гретц, який ще у юні роки почав збирати зображення сніговиків. У 2008 році він увійшов зі своєю колекцією в книгу рекордів Гіннеса. У його зібранні кілька тисяч сніговиків.
«Ліплення снігової скульптури — це чудова нагода провести час із сім'єю та друзями»
— Хто з українських митців-фарфористів створив найкращі образи сніговика?
- Впевнена, що українські фарфористи створили одну із найкращих галерей сніговиків у світі. Один із найстарших експонатів в українській порцеляні — сніговик Світлани Голембовської, створений у 1951 році. Точніше, це снігова баба, яку ліпить дівчинка. Вона робить це зосереджено. У руках дівчинки лопатка. У композиції цікаво розглядати кожну деталь. І вбрання дівчинки, характерне для того часу, і снігову бабу у дещо чудернацькому капелюшку, адже зазвичай головним убором сніговій бабі слугувало відро.
Снігова баба у той час та ще кілька десятків років поспіль була символом зимових канікул школярів, адже тоді дітлахи ще не знали комп’ютерних ігор і на свіжому повітрі проводили більше часу, ніж сьогоднішні школярі. Ця робота існує у кількох варіантах розпису, і кожний по-своєму гарний. Сьогодні ця робота — справжній раритет.
А от чудовий сніговик Оксани Жникруп, створений у 1959 році. Він має веселу вдачу. І наче виліплений зі справжнього снігу. Висота сніговика лише сім сантиметрів. Та яка ж чудова ця мініатюра!
— Гарні роботи!
- Дуже колоритний замріяний сніговик у шарфику Наталії Галушко-Аксьоненко. До речі, ліплення снігової скульптури — це чудова нагода провести час із сім'єю та друзями.
«Мені подобається створювати тематичні композиції з фарфорових фігурок, а також фотографувати їх, вписуючи у інтер’єр»
- А чи бачили ви колись, щоб сніговики грали в теніс? — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Полонський скульптор Віктор Данильчук влаштував для своїх персонажів турнір з цього виду спорту. У скульптурній парі «Сніговики-тенісисти» (фото у заголовку — Авт.), створеній у 2019 році, змагаються два сніговика. І це так незвичайно! Ця композиція є й у моїй колекції. Її мені подарував Віктор Данильчук.
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— Дуже гарне фото! Здається, сніговики ожили у новорічну ніч, як у казці… Вони грають з таким ентузіазмом.
— Це фото я зробила на фоні моєї домашньої ялинки. Мені дуже подобається створювати тематичні композиції з фігурок, а також фотографувати їх, вписуючи у інтер’єр. Отож сніговики-тенісисти стали казковими учасниками нашого родинного новорічного свята. Ідея фотографувати фігурки таким чином з’явилась випадково. Я це робила для своїх видань, згодом — для соціальних мереж. Для створення таких фото навіть придбала професійне обладнання. Мене надихають відгуки читачів моїх книг та поціновувачів порцеляни у соціальних мережах.
— Як вписуєте порцелянові фігурки сніговиків у святковий інтер’єр?
— Зазвичай формую різдвяні та новорічні композиції на поличках. Там і сніговики, і дітлахи на лижах та санчатах, і лісова красуня-ялинка. Такі тематичні композиції створюють у оселі особливий настрій та атмосферу. До речі, дуже гарний і посуд із зимовими сюжетами, у яких можна зустріти і сніговика. Кожна така річ дарує відчуття казки.
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк: «Серед ілюстраторів „Аліси у країні Чудес“ Льюїса Керрола був навіть Сальвадор Далі».
Фото у заголовку В. Данильчук за ескізом О. Коломієць. «Сніговики-тенісисти». Полонне. 2019
Фото надані Людмилою Карпінською-Романюк61
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