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Гроші

Українці придумали, як перевести в готівку віртуальну «тисячу Зеленського», але схему вже припинили

17:47 11 грудня 2024
Тисяча Зеленського&nbsp;— єПідтримка&nbsp;— Фото з відкритих джерел

В Україні, де розпочалися виплати «тисячі Зеленського», деякі українці намагаються провернути схеми з коштами, отриманими за цією програмою. Про це повідомив гендиректор платіжного сервісу EasyPay Олексій Авраменко у Facebook.

Так, громадяни поповнювали собі мобільний рахунок отриманими грошима, а потім скористалися послугою повернення через сервіс EasyPay. У такий спосіб гроші, які уряд надає на оплату товарів та послуг українського виробництва, можуть іти не за призначенням.

Авраменко повідомив, що через це функцію «повернення грошей» вимкнуть для абонентів Vodafone та Life.

«Оскільки є „особливо розумні“ українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн „Зимової єПідтримки“, сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що анонсована президентом України Володимиром Зеленським «Зимова єПідтримка» — це спроба перерахувати населення в Україні, а також виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

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