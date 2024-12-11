Трендовий подарунок — ялинкова іграшка Лускунчик: вважається, що ця фігурка відводить від дому небезпеку

Понад двісті років тому побачила світ казка Ернста Гофмана «Лускунчик і Мишачий король». Її головний герой Лускунчик став символом перемоги добра над злом.

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Однак ще задовго до того, як казка стала популярною, згідно з німецькими повір'ями, горіхоколи дарували близьким людям із побажаннями удачі та благополуччя всій родині. Вважалося, що вони відводять від дому небезпеку.

Сьогодні фігурка Лускунчика — один із популярних подарунків до Різдва і Нового року. Це може бути ялинкова іграшка, статуетка або фігурка на брелоку для ключів.

Ялинкова фігурка у вигляді Лускунчика особливо гарно виглядатиме на ялинці, прикрашеній у вінтажному стилі. Але і на сучасній вона матиме чарівний вигляд.

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До речі, улюблені фігурки казкових героїв за бажання можна виготовити й самим. Також прекрасна ідея — прикрасити ялинку печивом у вигляді улюблених святкових символів.

Підготовку до зимових свят варто розпочати вже сьогодні, якщо ви ще не зробили це досі. Створіть у домі атмосферу свята, яке наближається з кожним днем.

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Нагадаємо про найнесподіваніші місця в оселі для новорічного декору.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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