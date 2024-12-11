Бену Аффлеку набридли діви: колишня дружина Дженніфер Гарнер шукає йому кохану жінку

Поки Джей Ло перебуває в розпалі нового любовного роману, цього разу зі своїм охоронцем, Бен Аффлек вирішив шукати розради після свого розриву під крилом колишньої дружини та матері його трьох дітей, актриси Дженніфер Гарнер. Але план Аффлека зовсім не романтичний, бо Гарнер перебуває у стосунках з бізнесменом Джоном Міллером. Для актора це більше відправна точка для нових стосунків і розстановки пріоритетів у своїх відносинах, пише Marca.

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Згідно з деякими джерелами, Бен Аффлек готовий знову закохатися, й Гарнер, схоже, «консультує» Аффлека щодо деяких кандидатур.

Сміливість і рішучість Аффлека можуть бути винагороджені, оскільки Дженніфер Гарнер дуже серйозно поставилася до своєї ролі «купідона» і знаходиться в розпалі кампанії з пошуку партнерки для свого колишнього чоловіка, бо хоче бачити його щасливим. Як вона неодноразово заявляла, це також для блага дітей.

Стверджується, що Гарнер дуже добре вміє знаходити хороших людей і що «вона шукає ту, яка є простою та зрілою, оскільки Бену набридли голлівудські діви».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дженніфер Гарнер різко обмежила спілкування з Джей Ло.

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