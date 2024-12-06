Як випрати пір’яну подушку вдома: зустрічаємо свято з чистими речами

Початок опалювального сезону восени змусив багатьох господинь думати, як сушити білизну у квартирі, щоб вона не пересихала й не було неприємних запахів.

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На щастя, поради від експертів дозволяють легко вирішити цю проблему.

Але по мірі наближення свят деякі господині приймають рішення випрати всі речі в домі, включено з ковдрами та подушками. І якщо питання з простирадлами та наволочками можна вирішити завдяки порадам Марини Жукової, то стосовно подушок думки різняться: чи варто прати їх зараз, чи почекати теплої пори року.

Втім, в деяких випадках (переїзд на нову квартиру, візит родичів, поява в подушках пилових кліщів тощо) прання уникнути не вдасться. І для цього зовсім не обов'язково нести подушки до хімчистки чи чекати приїзду спеціалізованої бригади, вважають на сайті клінерів.

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Швидко і просто випрати пір'яну подушку можна вдома.

Поради для прання у машинці

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До барабана пралки слід покласти тенісний м'ячик або спеціальний — для прання. Завдяки йому наповнювач подушки не зіб'ється і залишиться пухким.

Засіб для прання повинен бути м'яким. Найкраще підійде рідкий порошок або гель. Важливо, аби він не мав сильного аромату.

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Температурний режим не повинен бути високим — достатньо 30 градусів. Можна обрати «ручний режим» або «делікатне прання».

Потужність має бути не більше 400 обертів. Також варто застосувати опцію повторного полоскання, але без віджиму.

Якщо пралка має функцію сушіння — використовуйте її. Якщо ні, то подушку краще сушити у горизонтальному положенні на чистому повітрі. Періодично її слід струшувати, аби пір'я набрало необхідного вигляду.

Поради для прання вручну

У таз налити теплу воду та розчинити у ній порошок або гель для прання. Розділити вміст подушки на кілька частин та покласти у воду.

Замочити пір'я на дві-три години. Після цього пір'я слід ретельно полоскати під проточною водою.

Далі наповнювач покласти на батарею або розкласти на горизонтальній поверхні на свіжому повітрі.

Нагадаємо, для ідеального вигляду та білосніжного кольору простирадл, наволочок і підковдр достатньо трохи перекису водню. Засіб на відмінно дає раду з жовтизною й сірістю, навіть найстаріша постіль матиме первозданний білий колір.

Також можна знову прислухатись до порад досвідчених господинь.

Раніше ми розповідали, навіщо сипати соду у пральну машину. А також при якій температурі потрібно прати речі, щоб позбутися бактерій.

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