Картопляний салат з яйцями: простий рецепт цікавої страви
Обов’язково скуштуйте цей картопляний салат з цибулею-пореєм і яйцями. Карі та родзинки мають чудове поєднання. Не відмовляйтеся від додавання родзинок, адже вони дуже гарно підсолоджують салат. Цей салат — гарний варіант до шашлику або як самостійна страва, пише видання smakinatalerzu.pl.
Складники:
близько 900 г картоплі
3 яйця
жменя родзинок
1 чайна ложка карі
3−4 столові ложки майонезу
1 чайна ложка французької гірчиці
сіль, перець
цибуля-порей
зелена цибуля
Приготування
Картоплю в мундирі відварити в підсоленій воді. Процідити. Відставити остигати. Потім очистити й нарізати кубиками.
Зварити круто яйця. Після охолодження очистити від шкірки й теж нарізати кубиками.
Цибулю-порей розрізати уздовж навпіл, а потім ще раз навпіл і нарізати соломкою. Залити окропом. Залишити на ситі стекти, злегка посолити.
Майонез змішати з гірчицею та карі. Додати до картоплі, яєць і цибулі-порею. Додати родзинки. Посипати подрібненою зеленою цибулею.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати картопляні крокети — доступну та дуже ситну страву.
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