Картопляний салат з яйцями: простий рецепт цікавої страви

Обов’язково скуштуйте цей картопляний салат з цибулею-пореєм і яйцями. Карі та родзинки мають чудове поєднання. Не відмовляйтеся від додавання родзинок, адже вони дуже гарно підсолоджують салат. Цей салат — гарний варіант до шашлику або як самостійна страва, пише видання smakinatalerzu.pl.

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Складники:

близько 900 г картоплі

3 яйця

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жменя родзинок

1 чайна ложка карі

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3−4 столові ложки майонезу

1 чайна ложка французької гірчиці

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сіль, перець

цибуля-порей

зелена цибуля

Приготування

Картоплю в мундирі відварити в підсоленій воді. Процідити. Відставити остигати. Потім очистити й нарізати кубиками.

Зварити круто яйця. Після охолодження очистити від шкірки й теж нарізати кубиками.

Цибулю-порей розрізати уздовж навпіл, а потім ще раз навпіл і нарізати соломкою. Залити окропом. Залишити на ситі стекти, злегка посолити.

Майонез змішати з гірчицею та карі. Додати до картоплі, яєць і цибулі-порею. Додати родзинки. Посипати подрібненою зеленою цибулею.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати картопляні крокети — доступну та дуже ситну страву.

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