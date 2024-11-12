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Пікантні картопляні крокети: доступна та дуже ситна страва

20:05 12 листопада 2024
Пікантні картопляні крокети

Картопляні страви — це завжди смачно. Цей рецепт не новий, але від того не менш смачний. Навіть тим, хто притримується здорового харчування, інколи можна цю страву приготувати, щоби насолодитись її смаком, ділиться кулінарка Тетяна Якубук, яка раніше давала рецепт фаршированих печериць — оригінальної та красивої гарячої закуски.

Складники:

  • Курячі гомілки -6 шт.
  • Велика картопля — 3 шт.
  • Яйця курячі (сирі) — 3 шт.
  • Твердий сир — 150 г
  • Сіль — ½ чайної ложки
  • Копчена паприка — 1 чайна ложка
  • Зелень (кріп, петрушка) — свіжа або сушена.
  • Панірувальні сухарі — 100 г
  • Борошно пшеничне — 4−5 столові ложки
  • Олія для смаження

Приготування:

М'ясо помити, відварити і охолодити. Картоплю помити, почистити, зварити, потовкти в пюре. Сир потерти на тертці з маленькими отворами.

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Варене м'ясо подрібнюємо і змішуємо з картопляним пюре, сиром та іншими інгредієнтами. Спеції за смаком.

Яйця збити ручним вінчиком. Формуємо форму ніжки на кісточці обвалюємо в борошні, в яйці, потім в сухарі і смажимо у фритюрі.

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Нагадаємо рецепт маринованого часнику.

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