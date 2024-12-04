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Ялинки із шоколадного бісквіту: на новорічному столі вони будуть нарозхват

21:59 4 грудня 2024
Ялинки із шоколадного бісквіту

Новий рік — довгоочікуване свято. І вже сьогодні варто продумати, як прикрасити ялинку та будинок, які страви приготувати і, звичайно, важливо не забути про десерт. Він має бути смачним та незвичайним.

Рецептом ласощів, які нагадують казковий ліс із засніжених ялинок, поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це чудовий рецепт новорічних ласощів, — каже Елла Іванова — Робіть ялинки різними за розміром.

Новорічні ялинки із шоколадного бісквіта

  • 200 г вершкового масла
  • 150 г цукру
  • 3 яйця
  • 180 г борошна
  • Сіль
  • 30 г какао
  • 6 г розпушувача
  • 8 г ванільного цукру
  • Можна додати корицю, імбир, кардамон
  • 180 г сиру «філадельфія»

З'єднати вершкове масло, сіль, цукор, ванільний цукор і все це збити. Всі ці інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо яйця і продовжуємо збивати. Потім додаємо борошно, розпушувач тіста та какао — і замішуємо тісто.

Викладаємо тісто шаром на пергамент, яким покрите деко, і випікаємо бісквіт. Форма не така важлива, тому що будемо цей бісквіт подрібнювати.

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Випікаємо бісквіт при 180 градусах 30−40 хвилин. Охолоджуємо. Подрібнюємо в крихту вручну. Додаємо в'ялену журавлину (100 г), витриману в соку мандарину, і сир «філадельфія», перемішуємо і потім формуємо ялинки. Для декору можна використовувати подрібнені горіхи чи кокосову стружку. Наприкінці посипте цукровою пудрою.

І смачного!

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Раніше кулінарка Оксана Вознюк поділилася рецептом різдвяного пряникового будиночка.

Побалуйте також близьких королівським сирником до чаю — цей смачний тертий пиріг сподобається всім.

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Фото з альбому Елли Іванової

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