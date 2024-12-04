Ялинки із шоколадного бісквіту: на новорічному столі вони будуть нарозхват

Новий рік — довгоочікуване свято. І вже сьогодні варто продумати, як прикрасити ялинку та будинок, які страви приготувати і, звичайно, важливо не забути про десерт. Він має бути смачним та незвичайним.

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Рецептом ласощів, які нагадують казковий ліс із засніжених ялинок, поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це чудовий рецепт новорічних ласощів, — каже Елла Іванова — Робіть ялинки різними за розміром.

Новорічні ялинки із шоколадного бісквіта 200 г вершкового масла

150 г цукру

3 яйця

180 г борошна

Сіль

30 г какао

6 г розпушувача

8 г ванільного цукру

Можна додати корицю, імбир, кардамон

180 г сиру «філадельфія»

З'єднати вершкове масло, сіль, цукор, ванільний цукор і все це збити. Всі ці інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додаємо яйця і продовжуємо збивати. Потім додаємо борошно, розпушувач тіста та какао — і замішуємо тісто.

Викладаємо тісто шаром на пергамент, яким покрите деко, і випікаємо бісквіт. Форма не така важлива, тому що будемо цей бісквіт подрібнювати.

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Випікаємо бісквіт при 180 градусах 30−40 хвилин. Охолоджуємо. Подрібнюємо в крихту вручну. Додаємо в'ялену журавлину (100 г), витриману в соку мандарину, і сир «філадельфія», перемішуємо і потім формуємо ялинки. Для декору можна використовувати подрібнені горіхи чи кокосову стружку. Наприкінці посипте цукровою пудрою.

І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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