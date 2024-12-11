Зелений соус до новорічного столу: красиво та смачно

Зараз зелень на ринках і в супермаркетах є цілий рік. Приготуйте зелений соус до святкового столу - і ваші гості будуть у захваті. Такий соус підійде і до м'яса, і до тостів. Рецепт нескладний у втіленні. Особливої свіжості, за словами кулінарки Елли Іванової, додасть стебло селери. Цей рецепт варто взяти на замітку.

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До речі, вже сьогодні варто продумати меню святкового столу. Це дасть змогу зробити його різноманітним, незвичним і при цьому навіть заощадити.

- Цей соус такий смачний, що неможливо відірватися, — каже Елла Іванова. — Використовуйте будь-яку улюблену зелень. Подавайте соус красиво. Він може стати справжньою окрасою столу, якщо його подати в ефектній соусниці. Готуйте такий соус не тільки у свята, а й у будні. Він не тільки смачний, а й корисний.

Зелений новорічний соус Гілочки петрушки

1−2 зубчики часнику

Стебло селери — 3 шт.

1 болгарський перчик

Сіль

Пару столових ложок олії

1 чайна ложка яблучного оцту

Пропустити все через блендер. За бажанням можна додати мед або цукор.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт різдвяного печива з корицею.

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Фото з альбому Елли Іванової

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