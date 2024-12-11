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Зелений соус до новорічного столу: красиво та смачно

21:59 12 грудня 2024
Зелений соус із селери

Зараз зелень на ринках і в супермаркетах є цілий рік. Приготуйте зелений соус до святкового столу - і ваші гості будуть у захваті. Такий соус підійде і до м'яса, і до тостів. Рецепт нескладний у втіленні. Особливої свіжості, за словами кулінарки Елли Іванової, додасть стебло селери. Цей рецепт варто взяти на замітку.

До речі, вже сьогодні варто продумати меню святкового столу. Це дасть змогу зробити його різноманітним, незвичним і при цьому навіть заощадити.

- Цей соус такий смачний, що неможливо відірватися, — каже Елла Іванова. — Використовуйте будь-яку улюблену зелень. Подавайте соус красиво. Він може стати справжньою окрасою столу, якщо його подати в ефектній соусниці. Готуйте такий соус не тільки у свята, а й у будні. Він не тільки смачний, а й корисний.

Зелений новорічний соус

  • Гілочки петрушки
  • 1−2 зубчики часнику
  • Стебло селери — 3 шт.
  • 1 болгарський перчик
  • Сіль
  • Пару столових ложок олії
  • 1 чайна ложка яблучного оцту

Пропустити все через блендер. За бажанням можна додати мед або цукор.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт різдвяного печива з корицею.

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Фото з альбому Елли Іванової

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