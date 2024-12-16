Ідеально замість патчів під очі: чудові способи використання кавової гущі

Кавову гущу ми зазвичай викидаємо у смітник, однак її можна використовувати для різноманітних цілей, пише southernliving.com

Кава з високим вмістом азоту є ідеальним доповненням до будь-якого домашнього компосту, і наукою доведено, що перемелений компост насправді багатший на поживні речовини, ніж той, який виготовлений лише з харчових залишків (а також екологічніший).

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Кавова гуща є природним абразивом, і її можна додавати в будь-який засіб для миття посуду. Але не використовуйте її для надто делікатного посуду, який можна подряпати.

Також кавова гуща — чудовий скраб. Змішайте її зі зволожувальною олією, додавши трохи ароматизатору та втирайте у шкіру під час прийняття душу, і вуаля — ця суміш видалить бруд та змертвілу шкіру.

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Якщо ви страждаєте від втрати волосся, його тьмяності або витончення, настав час розбудити фолікули за допомогою кавової гущі, насиченої кофеїном, якою можна масажувати шкіру голови. Блондинки, будьте обережні: кава може фарбувати світле волосся, тому не залишайте її на голові надто довго.

Ми знаємо, як працює харчова сода для нейтралізації запаху в таких місцях, як холодильник або кухонні шафи, але кавова гуща діє так само ефективно та навіть залишає приємний аромат. Потрібно лише покласти жменю гущі в маленьку миску та поставити її в будь-яке місце, де потрібно позбавитися неприємного запаху.

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Зранку вам не подобається обличчя у дзеркалі, бо ви не виспалися та маєте мішки під очима? Не хвилюйтеся, кофеїн подолає наслідки безсонної ночі. Знадобиться дві чайні ложки кавової гущі, пів столової ложки меду або яєчний білок. Гущу змішати з медом або яєчним білком, нанести суміш на шкіру під очі та залишити на 10−15 хвилин. Потім змити прохолодною водою та продовжити звичний ранковий догляд за шкірою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що суміш меленої кави та спирту є ефективним засобом для чищення приладів з нержавіючої сталі. А ще кава може допомогти позбавитися неприємного запаху одягу.

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