Одяг пропахнув пліснявою: як вирішити проблему за допомогою підручних засобів

В приватних будинках та приміщеннях з підвищенною вологістю одяг, навіть зберігаючись у шафі, може ставати вологим і мати запах цвілі, пише ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Запах цвілі на одязі можна вивести за допомогою засобів, які є в кожному домі. Спочатку треба перевірити дію народних засобів на невеликій частині тканини. Якщо вона не буде пошкоджена, можете починати повне очищення.

Використовувати народні засоби можна в залежності від того чи іншого виду тканин. Для білих тканин підійде аскорбінова кислота, перекис водню, аміак, оцет. Для темних та кольорових підійде спирт, сода, картопляний крохмаль, мелена кава. Для шуби та шерсті підходять засоби для хімчищення, нашатирний спирт, оцет та горілка.

Так, сода допоможе усунути невеликі плями, а також прибрати запах цвілі. Для цього потрібно: соду змішати з водою, щоб отримати досить густу кашку. Нанести її на пляму, залишити на 15−30 хвилин. Потім випрати як зазвичай.

РЕКЛАМА

Аскорбінова кислота може очистити брудні речі і подарувати їм свіжий запах надовго. Використовувати її потрібно разом зі спиртом, тоді ефективність буде набагато вищою. Для цього потрібно: 1 чайну ложку кислоти розчинити у 50 мл спирта. Розчин наносять на плями за допомогою вмоченої в ньому ганчірки, а потім залишають на 30−60 хвилин. Після цього одяг потрібно випрати.

Картопляний крохмаль відомий своєю здатністю добре поглинати запахи. Для цього розсипте його по всій лицьовій стороні виробу, залишіть на півгодини. Після цього добре витрусіть.

РЕКЛАМА

Мелена кава також може допомогти. Візьміть кавову гущу після випитої чашки улюбленого напою та нанесіть її на плями бруду на одязі, а потім залишіть на кілька годин до повного висихання. Залишки можна стряхнути щіткою. Потім одяг потрібно обов'язково випрати. Сильні неприємні запахи точно вивітряться.

Аміак або нашатирний спирт швидко усунуть запах цвілі з одягу. Розчин нашатирю готується з розрахунку на 1 літр води 10 мл спирту. Потім речі потрібно замочити в цій рідині на 5−15 хвилин і випрати як зазвичай.

РЕКЛАМА

Горілка або спирт позбавлять від неприємного запаху та освіжать одяг. До 70−100 мл води потрібно додати 2 столові ложки горілки. Суміш влити в пульверизатор і обприскати нею річ. Дати полежати виробу 20−30 хвилин, а потім випрати з порошком.

Перекис водню можна використовувати лише на світлих чи білих речах. Розвести 3% розчин перекису водню у воді (співвідношення 1:2). Нанести рідину на ганчірку, обробити всі плями та місця, де ви бачите цвіль. Дати полежати 10−15 хвилин, а потім випрати.

Оцет також може допомогти позбутися цвілі. До прального порошку треба додати 9% оцет. Ви повинні отримати сметаноподібну масу. Нанести на одяг і прати в машині як зазвичай.

Раніше «ФАКТИ» писали, як позбутися неприємного запаху в холодильнику та запаху від взуття.

Фото: textodrom.net

110

Читайте нас у Facebook