Тартар з оселедцем: легка, апетитна та креативна закуска від зірки «МастерШефа»

Існує чимало рецептів салатів та закусок з оселедцем. Наприклад, можна приготувати закуску по-естонськи, яку роблять зі свіжім огірком та цибулею з желатином. А суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати на свята тартар з оселедцем.

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«Пропоную спробувати оригінальний тартар з оселедцем — легкий, апетитний і дуже стильний варіант закуски. Додайте креативу до вашого святкового столу», — запропонував він фоловерам та виклав на своїй сторінці у соцмережах рецепт такого тартару.

Інгредієнти: Зелена цибуля — 20 г;

Синя цибуля — 30 г;

Каперси — 20 г;

Петрушка — 10 г;

Яйця варені — 2 шт;

Оселедець (філе) — 200 г;

Олія з-під оселедця — 2 ст. л;

Майонез — 1−2 ст. л;

Чорний хліб — 3−4 скибки;

Олія для смаження — 2−3 ст. л;

Свіжий огірок для сервірування — 50 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Цибулю, каперси, петрушку, попередньо зварені яйця та оселедець дрібно нарізати та скласти в миску.

Додати олію з-під оселедця та майонез, ретельно перемішати.

Хліб нарізати скибочками та трохи підсмажити на олії — до хрусткості.

Салат викласти на тарілку та прикрасити тонко нарізаним огірком, подавати із сухариками.

Раніше суперфіналістка кулінарного шоу «Мастер Шеф» Ольга Рябенко запропонувала приготувати закуску з буряка з оселедцем.

Фото — скріншот

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