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Тартар з оселедцем: легка, апетитна та креативна закуска від зірки «МастерШефа»

12:44 17 грудня 2024
Рецепт закуски з оселедця дав Ектор Хіменес-Браво, фото скріншот

Існує чимало рецептів салатів та закусок з оселедцем. Наприклад, можна приготувати закуску по-естонськи, яку роблять зі свіжім огірком та цибулею з желатином. А суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати на свята тартар з оселедцем.

«Пропоную спробувати оригінальний тартар з оселедцем — легкий, апетитний і дуже стильний варіант закуски. Додайте креативу до вашого святкового столу», — запропонував він фоловерам та виклав на своїй сторінці у соцмережах рецепт такого тартару.

Інгредієнти:

  • Зелена цибуля — 20 г;
  • Синя цибуля — 30 г;
  • Каперси — 20 г;
  • Петрушка — 10 г;
  • Яйця варені — 2 шт;
  • Оселедець (філе) — 200 г;
  • Олія з-під оселедця — 2 ст. л;
  • Майонез — 1−2 ст. л;
  • Чорний хліб — 3−4 скибки;
  • Олія для смаження — 2−3 ст. л;
  • Свіжий огірок для сервірування — 50 г.

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Приготування:

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  • Цибулю, каперси, петрушку, попередньо зварені яйця та оселедець дрібно нарізати та скласти в миску.
  • Додати олію з-під оселедця та майонез, ретельно перемішати.
  • Хліб нарізати скибочками та трохи підсмажити на олії — до хрусткості.
  • Салат викласти на тарілку та прикрасити тонко нарізаним огірком, подавати із сухариками.

Раніше суперфіналістка кулінарного шоу «Мастер Шеф» Ольга Рябенко запропонувала приготувати закуску з буряка з оселедцем.

Фото — скріншот

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