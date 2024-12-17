Тартар з оселедцем: легка, апетитна та креативна закуска від зірки «МастерШефа»
Існує чимало рецептів салатів та закусок з оселедцем. Наприклад, можна приготувати закуску по-естонськи, яку роблять зі свіжім огірком та цибулею з желатином. А суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати на свята тартар з оселедцем.
«Пропоную спробувати оригінальний тартар з оселедцем — легкий, апетитний і дуже стильний варіант закуски. Додайте креативу до вашого святкового столу», — запропонував він фоловерам та виклав на своїй сторінці у соцмережах рецепт такого тартару.
Інгредієнти:
- Зелена цибуля — 20 г;
- Синя цибуля — 30 г;
- Каперси — 20 г;
- Петрушка — 10 г;
- Яйця варені — 2 шт;
- Оселедець (філе) — 200 г;
- Олія з-під оселедця — 2 ст. л;
- Майонез — 1−2 ст. л;
- Чорний хліб — 3−4 скибки;
- Олія для смаження — 2−3 ст. л;
- Свіжий огірок для сервірування — 50 г.
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Приготування:
- Цибулю, каперси, петрушку, попередньо зварені яйця та оселедець дрібно нарізати та скласти в миску.
- Додати олію з-під оселедця та майонез, ретельно перемішати.
- Хліб нарізати скибочками та трохи підсмажити на олії — до хрусткості.
- Салат викласти на тарілку та прикрасити тонко нарізаним огірком, подавати із сухариками.
Раніше суперфіналістка кулінарного шоу «Мастер Шеф» Ольга Рябенко запропонувала приготувати закуску з буряка з оселедцем.
Фото — скріншот125
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