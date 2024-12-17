Янгол у новорічному декорі — символ підтримки небесних сил: ці поради щодо прикрашання інтер’єру варто взяти на замітку

Новий рік — довгоочікуване свято. Вважається, що кожна іграшка на ялинці щось означає. Наприклад, дзвіночок символізує добрі вісті, сердечко — кохання, а шишка — достаток. Також здавна люди вірять, що серед фігурок дуже важлива фігурка янгола, який є символом підтримки та захисту небес, а також віри у здійснення мрії.

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Прикрашати янголятами різдвяну ялинку почали ще у вісімнадцятому столітті. Їх створювали переважно з вати та картону. Трохи пізніше — зі скла. Сьогодні ялинкові фігурки янголят створюють із порцеляни, тканини, дерева…

Янголята матимуть чудовий вигляд не лише на ялинці, а й у декорі каміна чи етажерки. Також чудова скатертина з їхнім зображенням, і, звичайно ж, подушки.

Фігурки янголят з картону або глини можна створити і своїми руками. Залучайте до цього процесу дітей — вони будуть щасливі та запам'ятають такі моменти на все життя.

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Даруйте фігурку янголятка рідним і близьким із побажанням, щоб у Новому році їхній янгол-охоронець завжди був із ними поруч.

Нагадаймо публікацію «ФАКТІВ» про те, як 100 років тому полтавці прикрашали ялинку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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