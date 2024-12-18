Я багато разів говорила «ні»: Періс Гілтон розповіла про виховання дітей

Періс Гілтон, яка знялася у відвертій фотосесії, показала веселу сторону свого життя як матері. Вона каталася на іграшковому джипі зі своєю дочкою Лондон і готувалася до Різдва. Періс рекламувала своє нове шоу, яке вийде на Peacock 12 грудня під назвою Paris & Nicole: The Encore. Незважаючи на передсвяткову метушню 43-річна зірка знайшла час, щоб розповісти про свої різдвяні плани підписникам, пише Marca.

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«Це так важко, — сказала Гілтон про спроби купити подарунки для своїх дітей. — Там так багато крутих іграшок. Я кажу: «Я теж хочу це».

Зрештою їй таки вдалося вибрати для 13-місячної доньки Лондон іграшковий автомобіль вартістю 340 доларів, а також автомобіль Hello Kitty.

Після чого Періс зізналася, що подарунок такий веселий, що вона навіть не може перестати гратися, адже емоційно повертається до свого дитинства.

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«Ми із дітьми їдемо на ньому через весь будинок, — додала Гілтон. — Я одержима. Мені так весело знову переживати дитинство. Тож іграшки насправді для нас обох».

Періс має двох дітей від Картера Реума - однорічну дочку Лондон та сина Фенікса, якому скоро буде два роки. І навіть незважаючи на те, що вони такі маленькі, вона вже починає відчувати, що вони дорослішають, і додає, що прагне зосередитися на тому, щоб бути поруч у всі їхні важливі моменти, і навіть відхиляє пропозиції роботи.

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«Я просто хочу ввібрати все це в себе, бути зі своїми дітьми якомога більше. Я багато разів говорила „ні“. Ви ж не хочете пропустити всі ці моменти, коли діти ростуть».

Раніше у «ФАКТАХ» українські зірки розповіли про сімейні святкові традиції.

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