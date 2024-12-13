Яблучні грінки з ароматом кориці до святкового сніданку: готуйте із задоволенням

Чудова ідея для святкового сніданку - яблучні грінки з ароматом кориці. Приготувати їх нескладно. А ось результат перевершить ваші очікування, і можливо, ви захочете приготувати їх не раз. Подавайте такі грінки до чаю або кави красиво, як у ресторані. Близькі люди обов'язково це оцінять і напевно згадуватимуть цей святковий сніданок не один раз.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

Яблучні грінки з ароматом кориці 2 яблука (краще брати сорти з кислинкою)

Булочка або батон

1 яйце

Цукор — за смаком

30 г вершкового масла Для подачі РЕКЛАМА Мед, м'ята, кориця

Яблука очищаємо і натираємо на крупній тертці. Додаємо яйце, цукор і корицю, швидко перемішуємо, щоб яблука не потемніли. Скибочки батона змащуємо вершковим маслом і викладаємо маслом донизу на суху холодну сковороду. Підрум'янюємо на повільному вогні близько п'яти хвилин, накривши сковороду кришкою. Викладаємо яблучну суміш на кожну скибочку. Накриваємо кришкою і готуємо 5−7 хвилин.

За бажання подавайте з медом і свіжою м'ятою.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт новорічного салату, порційна подача якого захопить ваших гостей.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

85

Читайте нас у Facebook