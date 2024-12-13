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Яблучні грінки з ароматом кориці до святкового сніданку: готуйте із задоволенням

21:59 14 грудня 2024
Яблучні грінки з ароматом кориці

Чудова ідея для святкового сніданку - яблучні грінки з ароматом кориці. Приготувати їх нескладно. А ось результат перевершить ваші очікування, і можливо, ви захочете приготувати їх не раз. Подавайте такі грінки до чаю або кави красиво, як у ресторані. Близькі люди обов'язково це оцінять і напевно згадуватимуть цей святковий сніданок не один раз.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

Яблучні грінки з ароматом кориці

  • 2 яблука (краще брати сорти з кислинкою)
  • Булочка або батон
  • 1 яйце
  • Цукор — за смаком
  • 30 г вершкового масла

Для подачі

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  • Мед, м'ята, кориця

Яблука очищаємо і натираємо на крупній тертці. Додаємо яйце, цукор і корицю, швидко перемішуємо, щоб яблука не потемніли. Скибочки батона змащуємо вершковим маслом і викладаємо маслом донизу на суху холодну сковороду. Підрум'янюємо на повільному вогні близько п'яти хвилин, накривши сковороду кришкою. Викладаємо яблучну суміш на кожну скибочку. Накриваємо кришкою і готуємо 5−7 хвилин.

За бажання подавайте з медом і свіжою м'ятою.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт новорічного салату, порційна подача якого захопить ваших гостей.

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Фото з альбому Елли Іванової

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