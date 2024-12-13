Яблучні грінки з ароматом кориці до святкового сніданку: готуйте із задоволенням
Чудова ідея для святкового сніданку - яблучні грінки з ароматом кориці. Приготувати їх нескладно. А ось результат перевершить ваші очікування, і можливо, ви захочете приготувати їх не раз. Подавайте такі грінки до чаю або кави красиво, як у ресторані. Близькі люди обов'язково це оцінять і напевно згадуватимуть цей святковий сніданок не один раз.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
Яблучні грінки з ароматом кориці
- 2 яблука (краще брати сорти з кислинкою)
- Булочка або батон
- 1 яйце
- Цукор — за смаком
- 30 г вершкового масла
Для подачі
- Мед, м'ята, кориця
Яблука очищаємо і натираємо на крупній тертці. Додаємо яйце, цукор і корицю, швидко перемішуємо, щоб яблука не потемніли. Скибочки батона змащуємо вершковим маслом і викладаємо маслом донизу на суху холодну сковороду. Підрум'янюємо на повільному вогні близько п'яти хвилин, накривши сковороду кришкою. Викладаємо яблучну суміш на кожну скибочку. Накриваємо кришкою і готуємо 5−7 хвилин.
За бажання подавайте з медом і свіжою м'ятою.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової85
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