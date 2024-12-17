Слойка з грушею та камамбером: порадуйте рідних незвичною стравою
Ця випічка нагадує давню легенду про терплячу грушу, що росла на краю села, вбирала в себе сонячні промінчики, а одного дня зустріла ніжний сир, аби разом створити чудову пару й подарувати нам райську насолоду. Слойка смакує найкраще теплою. Подайте її з трав’яним чаєм або келихом білого вина, і слухайте, як гості замовкають, насолоджуючись кожним шматочком, ділиться кулінарка Ірина Лебедєва.
Продукти:
1 стигла груша (бажано солодка, соковита, з легкою кислинкою).
130 г сиру камамбер;
1 упаковка листкового тіста (розмороженого);
1 яйце (жовток з молоком) для змащування;
1−2 ст. л. меду для поливання.
Приготування
Очистьте грушу від серцевини та наріжте її скибочками. Шкірка груші красива й ніжна, вона додасть кольору та текстури.
Розкачайте листкове тісто на деко, застелене пергаментом. Обережно підрівняйте краї, аби вийшла акуратна форма (кругла, квадратна чи довгаста). Злегка надріжте тісто по периметру на 1 см, але не прорізайте до кінця — це будуть бортики.
Збийте яйце й змастіть цю рамочку, щоб вона набула золотавої скоринки.
Камамбер наріжте тонкими скибочками та викладіть рівним шаром усередині бортиків або перемежовуючи з грушею. На сир покладіть шматочки груші, трохи перекриваючи їх, щоб вийшов гарний візерунок.
Поставте деко в розігріту до 190 °C духовку. Випікайте 20 хвилин, поки тісто не стане золотавим, а сир ніжно розплавиться, огортаючи груші теплими обіймами.
Дістаньте слойку з духовки та дайте їй трохи охолонути (5−7 хвилин). Полийте пиріг рідким медом.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом печива «савоярді».
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