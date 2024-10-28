Можуть стати жертвами: чого побоюються Кейт Міддлтон та король

43-річна Меган Маркл мала великі плани на цей рік щодо запуску свого довгоочікуваного лайфстайл-бренду American Riviera Orchard. Однак все пішло не гладко, оскільки вона, схоже, не змогла найняти потрібних людей, щоб збільшити продажі її високоякісних органічних продуктів. Крім того, їй було відмовлено у реєстрації майже усіх товарних знаків, що призвело до повної зупинки її діяльності, пише Marca.

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Королівська експертка і колишня головна редакторка Vanity Fair Тіна Браун нещодавно пояснила, чому Маркл і її чоловік принц Гаррі переходять від одного ненадихаючого проєкту до іншого, вказавши на нездатність Меган оцінити будь-яку ситуацію.

«Проблема Меган полягає в тому, що вона має найгірші судження з усіх у всьому світі. Вона бездоганна в тому, щоб зрозуміти все неправильно. На жаль, усі її ідеї — повне лайно», — сказала Браун у подкасті The Ankler із Дженіс Мін.

Враховуючи її схильність до поганих ідей, є ті, хто хвилюється, що вона може робити далі і як це може вплинути на королівську родину у контексті нещодавних проблем зі здоров’ям Кейт Міддлтон і короля Чарльза III. Колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд заявила, що, враховуючи, що Маркл у відчаї, вона може вирішити поділитися інтимними подробицями свого життя, оскільки вона зізналася, що писала щоденники під час перебування в Англії.

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«Минуло більше двох років після того, як вона дала це інтерв’ю, і з тих пір вона трималася подалі від розмов про королівську сім’ю, — сказала Бонд. — Очевидно, що щоденник, про який вона згадала, залишиться потенційною зброєю в її кишені, якщо вона колись відчує потребу помститися».

Дехто вважає, що Кейт і королю Чарльзу може стати на користь, якщо Меган вирішить видати книгу чи серіал.

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Раніше «ФАКТИ» викладали думку Інгрід Сьюард, королівського біографа і редакторки журналу Majesty Magazine, яка вважає, що проблеми Меган почалися, коли вона усвідомила, що вийшла заміж за людину номер два — принца Гаррі, а не номер один — принца Вільяма.

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