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Книга рецептів

Так роблять справжні красуні: блогерка Alina FooDee показала, як краще нарізати овочі до свят

17:03 18 грудня 2024
Блогер Alina FooDee з гарною нарізкою, фото скріншот відео

Напередодні Різдва відомі й не дуже відомі кулінари діляться рецептами улюблених страв. Так Євген Клопотенко нагадав про українське золото — пшеницю, з якої можна приготувати смачні котлетки на кшталт гречаників.

Суперфіналістка «Майстер Шеф» Ольга Рябенко вважає, що закуска з буряка з оселедцем прикрасить святковий стіл.

Ще одна зірка кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво запропонував стильний варіант закуски — оригінальний тартар з оселедцем.

А блогерка Alina FooDee цього разу поділилася лайфаком — як за хвилину красиво нарізати овочі на святковий стіл. Виходить яскрава зірочка.

Помідори та огірки Аліна нарізала слайсами, з листків салату зробила троянду й помістила її на середину блюда. Прикрасила томати чорними оливками.

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Жовтий болгарський перець нарізала соломкою й помістила його між томатами.

Вийшла яскрава овочева тарілка, яка радує око й обов'язково стане прикрасою святкового столу.

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Для любителів солодкого підійде рецепт ласощів з грушею або сирного штолена від кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової.

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