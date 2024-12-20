Свинячі відбивні в молоці: ідеально для ситного обіду

Домашні свинячі відбивні в молоці з цибулею виходять неймовірно м’якими і соковитими. Обов’язково спробуйте цей метод. Рецепт дуже простий, а вечеря виходить смачною, пише авторка польського кулинарного сайту aniagotuje.

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Інгредієнти: близько 800 г свинячої корейки

1 стакан молока — 250 мл

1 цибулина — приблизно 170 г

до 80 г панірувальних сухарів

до 40 г пшеничного борошна

2 великих яйця — приблизно 125 г після розбивання

спеції: плоска чайна ложка солі, половина плоскої чайної ложки перцю

олія або сало для смаження — близько 50 мл

Приготування:

Шматок свинячої корейки розрізати на вісім скибочок товщиною до 2 см. Покладіть на стільницю тканину або кухонний рушник, складений навпіл. Покладіть на тканину дерев’яну дошку. Викладіть шматки м’яса один за одним на дошку і відбийте молотком для м’яса, поки вони не стануть товщиною приблизно 8 мм.

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Цибулю почистити і нарізати тонкими скибочками. Викласти порції цибулі, полити молоком і викласти кілька відбивних. Потім ще одна порція цибулі, відбивні і молоко. Таким чином викласти в миску шматочки м’яса з цибулею і склянкою молока. М'ясо потрібно занурити в молоко.

Якщо ви будете смажити відбивні протягом 2−3 годин, відставте миску в сторону, подалі від сонця. Якщо вони будуть смажитися пізніше або навіть на наступний день, накрийте миску і поставте в холодильник.

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Перед смаженням вийміть відбивні з чаші. Обсушити кожен шматок паперовим рушником, а потім посипати сіллю і перцем. Якщо м’ясо було в холодильнику, потримайте його на столі принаймні 20 хвилин.

Почніть розігрівати велику сковороду з товстим дном. Полити олією для смаження або додати сало. На одну тарілку насипаємо борошно, а на іншу — панірувальні сухарі. У третю розбиваємо два великих яйця і ретельно збиваємо їх виделкою. Кожну відбивну спочатку обваляти в борошні, потім в яйці і нарешті в панірувальних сухарях. Досить одного шару.

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Викладаємо відбивні на розігріту сковороду і обсмажуємо до рум'яності з двох сторін. Відбивні потрібно смажити не більше 2 хвилин з кожного боку. Подавайте їх так, як вам подобається.

Нагадаємо рецепт дуже смачних відбивних.

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