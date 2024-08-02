Дуже смачні відбивні: для маринаду знадобиться мінералка

Відбивні, напевно, люблять усі, крім вегетаріанців. Смачне м'ясо теоретично приготувати легко, а практично — все ж потрібно знати деякі секрети.

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Перш за все, м'ясо має бути свіжим і якісним. Цей принцип важливий і в приготуванні шашликів.

Рецептом смачних відбивних, замаринованих у мінералці зі спеціями, поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Найскладніше в цьому рецепті — чекати дві години, доки м'ясо замаринується, — каже Елла Іванова. — Тож наберіться терпіння — і рецепт перевершить ваші очікування. Насолоджуйтеся стравою з рідними та близькими! Під час подачі доповніть відбивні свіжими овочами та зеленню. Подавайте в красивому посуді.

Смачні відбивні РЕКЛАМА 500 г свинини Для маринаду 500 мл мінеральної води

Сіль, перець, сушений часник, два зубки часнику.

Витримуємо м'ясо в маринаді дві години. Для панірування РЕКЛАМА Борошно

2 яйця

М'ясо добре відбиваємо. Готуємо маринад на основі мінералки. Витримуємо в ньому відбивні дві години. Паніруємо в борошні та яйці кожну.

Можна робити відбивні й у подвійному паніруванні — тобто по черзі двічі вмочуючи в борошно та яйце. Смажимо до готовності.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт овочевих гарячих бутербродів для всієї родини.

Фото з альбому Елли Іванової

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