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Дуже смачні відбивні: для маринаду знадобиться мінералка

22:26 6 серпня 2024
відбивні

Відбивні, напевно, люблять усі, крім вегетаріанців. Смачне м'ясо теоретично приготувати легко, а практично — все ж потрібно знати деякі секрети.

Перш за все, м'ясо має бути свіжим і якісним. Цей принцип важливий і в приготуванні шашликів.

Рецептом смачних відбивних, замаринованих у мінералці зі спеціями, поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Найскладніше в цьому рецепті — чекати дві години, доки м'ясо замаринується, — каже Елла Іванова. — Тож наберіться терпіння — і рецепт перевершить ваші очікування. Насолоджуйтеся стравою з рідними та близькими! Під час подачі доповніть відбивні свіжими овочами та зеленню. Подавайте в красивому посуді.

Смачні відбивні

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  • 500 г свинини

Для маринаду

  • 500 мл мінеральної води
  • Сіль, перець, сушений часник, два зубки часнику.
  • Витримуємо м'ясо в маринаді дві години.

Для панірування

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  • Борошно
  • 2 яйця

М'ясо добре відбиваємо. Готуємо маринад на основі мінералки. Витримуємо в ньому відбивні дві години. Паніруємо в борошні та яйці кожну.

Можна робити відбивні й у подвійному паніруванні — тобто по черзі двічі вмочуючи в борошно та яйце. Смажимо до готовності.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт овочевих гарячих бутербродів для всієї родини.

Фото з альбому Елли Іванової

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