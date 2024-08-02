Дуже смачні відбивні: для маринаду знадобиться мінералка
Відбивні, напевно, люблять усі, крім вегетаріанців. Смачне м'ясо теоретично приготувати легко, а практично — все ж потрібно знати деякі секрети.
Перш за все, м'ясо має бути свіжим і якісним. Цей принцип важливий і в приготуванні шашликів.
Рецептом смачних відбивних, замаринованих у мінералці зі спеціями, поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
- Найскладніше в цьому рецепті — чекати дві години, доки м'ясо замаринується, — каже Елла Іванова. — Тож наберіться терпіння — і рецепт перевершить ваші очікування. Насолоджуйтеся стравою з рідними та близькими! Під час подачі доповніть відбивні свіжими овочами та зеленню. Подавайте в красивому посуді.
Смачні відбивні
- 500 г свинини
Для маринаду
- 500 мл мінеральної води
- Сіль, перець, сушений часник, два зубки часнику.
- Витримуємо м'ясо в маринаді дві години.
Для панірування
- Борошно
- 2 яйця
М'ясо добре відбиваємо. Готуємо маринад на основі мінералки. Витримуємо в ньому відбивні дві години. Паніруємо в борошні та яйці кожну.
Можна робити відбивні й у подвійному паніруванні — тобто по черзі двічі вмочуючи в борошно та яйце. Смажимо до готовності.
І смачного!
Нагадаємо рецепт овочевих гарячих бутербродів для всієї родини.
Фото з альбому Елли Іванової72
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