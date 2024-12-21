41.68 / 42.21 43.46 / 44.16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Диско-куля — тренд новорічного декору 2025: як його вписати у святковий інтер'єр

22:27 21 грудня 2024
Диско-куля

Диско-куля — елемент новорічного декору-2025, який зробить ваш інтер'єр незвичайним та стильним. Він додасть блиску та атмосферності.

Багатьом ця прикраса нагадує про дискотеку 1980 років, а значить, про прекрасний період життя — юність, шкільні та студентські роки. Ну, а для молодого покоління така диско-куля — справжнє ретро.

Диско-куля — чудова прикраса для ялинки. Її можна поєднувати з традиційними кулями в такому ж забарвленні — наприклад, червоними або сріблястими. Такий акцент не залишиться непоміченим. Доповніть диско-кулю стрічкою. Це виглядатиме чарівно. Також диско-кулею можна прикрасити люстру або комод. Вона може доповнити хвойну композицію зі свічками на святковому столі. Використовуйте одну велику кулю або кілька маленьких.

До речі, диско-декор у TikTok має фантастичні перегляди.

РЕКЛАМА

Диско-куля — чудова ідея для подарунка друзям, які стежать за трендами та люблять диско. Помістіть її в коробку з шоколадом та кавою та доповніть листівкою з побажаннями. Такий подарунок, поза сумнівом, запам'ятається на довгі роки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які подарунки не варто дарувати на Різдво та Новий рік.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт здивував Дженніфер Еністон подарунком за 79 мільйонів доларів

Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин&nbsp;— Як обрізати кінчики листя рослин&nbsp;— Фото: vdvsn.ru

Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин і що потрібно зробити квітникарю

В Україні подорожчає електроенергія з Нового року&nbsp;— Тарифи на електроенергію

«Під ялинку»: з 1 січня в Україні подорожчає електроенергія

Кібератака на держреєстри України&nbsp;— Соцвиплати в Україні

Кібератака на держреєстри України: що буде з пенсіями та іншими соціальними виплатами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту