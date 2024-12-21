Диско-куля — тренд новорічного декору 2025: як його вписати у святковий інтер'єр
Диско-куля — елемент новорічного декору-2025, який зробить ваш інтер'єр незвичайним та стильним. Він додасть блиску та атмосферності.
Багатьом ця прикраса нагадує про дискотеку 1980 років, а значить, про прекрасний період життя — юність, шкільні та студентські роки. Ну, а для молодого покоління така диско-куля — справжнє ретро.
Диско-куля — чудова прикраса для ялинки. Її можна поєднувати з традиційними кулями в такому ж забарвленні — наприклад, червоними або сріблястими. Такий акцент не залишиться непоміченим. Доповніть диско-кулю стрічкою. Це виглядатиме чарівно. Також диско-кулею можна прикрасити люстру або комод. Вона може доповнити хвойну композицію зі свічками на святковому столі. Використовуйте одну велику кулю або кілька маленьких.
До речі, диско-декор у TikTok має фантастичні перегляди.
Диско-куля — чудова ідея для подарунка друзям, які стежать за трендами та люблять диско. Помістіть її в коробку з шоколадом та кавою та доповніть листівкою з побажаннями. Такий подарунок, поза сумнівом, запам'ятається на довгі роки.
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Фото з альбому Ольги Сметанської30
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