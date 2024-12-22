Навіть в тіні почуватимуться комфортно: відома городниця назвала 8 рослин, які порадують дачників у новому році

Блогерка з Одеси, яка часто ділиться у мережі своїми лайфаками щодо зберігання консервації або овочів, вже готується до нового дачного сезону.

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Жінка записала відео, в якому розповіла, що саме можна посадити в тіні на городі або дачі.

Вона зазначила, що є кілька невибагливих рослин, які доволі гарно ростуть в тіні.

Першим вона назвала ревінь. Ревінь — це овоч, але через те, що має кисло-солодкий смак, його частого використовують в десертах, солодких хлібобулочних виробах. Їстівною частиною рослини є соковиті і м'ясисті черешки листя, які можуть мати різне забарвлення. Сорти із зеленими черешками кислуваті на смак.

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У затінених місцях листя цього овоча стають більш соковитими. З ревеню можна готувати варення та джеми й дуже смачні начинки для пирогів, а також компоти.

Наступні рослини — це хрін та щавель.

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За словами блогерки, хрін чудово росте у тіні й нарощує не тільки велике листя, а й корінь, який використовують для приготування приправ й у заготівлях. Листя хріну теж використовується

для солінь і маринадів.

Щавель у затіненому місці теж нарощує велике соковите ніжне листя, з якого потім можна приготувати чудовий борщ, салати та начинки для пиріжків.

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Наступна рослина — часник. Хоча в тіні часник не дасть гарного врожаю, але його зубчики будуть особливо запашними і приємними на смак.

Всілякі салати та зелень теж полюбляють тінь. Це рукола, шпинат, гірчиця, мангольд та інші. В

притіненому місті від них не варто чекати рекордного врожаю, але листя цих рослин виростає більш соковитим і менше гірчить.

Ще в тіні можна сіяти та саджати пряні трави, зазначає городниця. М'ята, кінза, селера, петрушка, чебрець, естрагон та інші взагалі можуть рости в доволі обмежених умовах — у затінку та на неродючих ґрунтах. Їх також можна вирощувати і біля плодових дерев — врожай буде гарний.

Не забула блогерка й про буряк. За її словами, це тіньовитривалий овоч і його можна вирощувати у легкій тіні. В такому місті коренеплоди виростуть невеликими, але доволі соковитими.

Нагадаємо, раніше аграрій з Київщини назвав ТОП-5 найкращих сортів томатів, які ідеально підійдуть для консервування або на переробку.

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