Відома шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» (СТБ) Ольга Мартиновська, яка розповіла про свого коханого, розкрила власний секрет ідеальної випічки до Великодня. Ольга запропонувала під час майстер-класу з приготування паски свій швидкий варіант святкової випічки, який багатьох здивував.

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«В силу свого життєвого темпу я вирішила, що мені подобається варіант швидкої паски, — прокоментувала Ольга. — Я люблю вологу та глевкувату випічку на Великдень. При цьому це не панетоне, який висить, стоїть та п’ять разів замішується, а ніби швидкий панетончик. Моя естетична слабкість — „голі“ торти, „голі“ люди й „гола“ паска. Я люблю все дуже стримане та натуральне».

Швидка паска Інгредієнти: РЕКЛАМА Тісто: Борошно — 500 г

Цукор — 80 г

Масло кусочками — 250 г

Яйця — 2 шт.

Свіжі дріжджі — 22 г

Ваніль

Тепла вода — 120 мл

Молочний шоколад кусочками — 140 г

Смажений рублений фундук — 100 г Скоринка: РЕКЛАМА Борошно з фундука — 40 г

Цукор — 65 г

Білок — 1 яйця

Кукурудзяний крохмаль — 10 г



Спосіб приготування:

В чашу блендера з насадкою «крюк» додаємо борошно, цукор, масло, яйця, дріжджі, ваніль та теплу воду. Вимішуємо рівно десять хвилин. Додаємо молочний шоколад та смажений рублений фундук. Вимішуємо дві хвилини.

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Накриваємо вологим рушником та даємо постояти 1 годину 30 хвилин при кімнатній температурі. Обминаємо руками, розділяємо по формах, даємо підійти ще 1,5 — 2 години.

Додатково посипаємо горіхами й шоколадом та заливаємо «скоринкою» (всі інгредієнти для скоринки попередньо перемішуємо вінчиком).

Духову шафу розігріваємо до 200 градусів. Ставимо панетоне на 10 хвилин, а після — знижуємо температуру до 180 градусів. Випікаємо ще 30 хвилин (великі) або 20 хвилин (маленькі).

Смачного!

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