Величезний бант — тренд в пакуванні подарунків: як здивувати рідних на Новий рік
Розпакування новорічних подарунків — безумовно, найзахоплюючіший момент свята. У кожному з нас живе маленька дитина, яка вірить у чудеса та чекає на сюрпризи.
Сьогодні модно прикрашати коробки величезними бантами. Бант може бути в тон коробці, але ще ефектнішим буде контрастне поєднання. Найкрасивішим буде комбінування червоної коробки з яскравим зеленим бантом, адже це кольори Різдва.
Елегантно виглядатиме коробка кольору шоколаду з бантом у відтінку айворі або вершкового масла. Неординарно виглядає чорна коробка із золотавим бантом.
До речі, бант може бути навіть більшим, ніж коробка. Доповнити бант можна красивою ялинковою кулею або іншою іграшкою, а також шишками або горішками.
Бант може бути шовковим або з органзи, яку можна прикрасити паєтками або намистинами. Дуже ошатно виглядає і оксамитова тканина.
У дитячому подарунку бант можна декорувати цукерками у яскравих фантиках.
Ну, і, звісно, чудова ідея — доповнити подарунок вітальною листівкою з найкращими побажаннями.
Раніше розповідали про те, які подарунки не варто дарувати на Різдво, щоб не образити людину.
Фото Ольги Сметанської12
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