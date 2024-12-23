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Величезний бант — тренд в пакуванні подарунків: як здивувати рідних на Новий рік

22:26 24 грудня 2024
Бант для пакування подарунка

Розпакування новорічних подарунків — безумовно, найзахоплюючіший момент свята. У кожному з нас живе маленька дитина, яка вірить у чудеса та чекає на сюрпризи.

Сьогодні модно прикрашати коробки величезними бантами. Бант може бути в тон коробці, але ще ефектнішим буде контрастне поєднання. Найкрасивішим буде комбінування червоної коробки з яскравим зеленим бантом, адже це кольори Різдва.

Елегантно виглядатиме коробка кольору шоколаду з бантом у відтінку айворі або вершкового масла. Неординарно виглядає чорна коробка із золотавим бантом.

До речі, бант може бути навіть більшим, ніж коробка. Доповнити бант можна красивою ялинковою кулею або іншою іграшкою, а також шишками або горішками.

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Бант може бути шовковим або з органзи, яку можна прикрасити паєтками або намистинами. Дуже ошатно виглядає і оксамитова тканина.

У дитячому подарунку бант можна декорувати цукерками у яскравих фантиках.

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Ну, і, звісно, чудова ідея — доповнити подарунок вітальною листівкою з найкращими побажаннями.

Раніше розповідали про те, які подарунки не варто дарувати на Різдво, щоб не образити людину.

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Фото Ольги Сметанської

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